Oficialii Universității Craiova îndeamnă la calm după numirea lui Laszlo Balint: „Trebuie să îi dăm încredere noului antrenor“. Exclusiv

Sezonul 2021-2022 a fost unul lung pentru Universitatea Craiova, care a trebuit să dispute barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, cu FC Botoșani, scor 2-0.Fără trofeu pe banca formației din Bănie, Laurențiu Reghecampf a fost demis de olteni și înlocuit cu Laszlo Balint, fostul antrenorul al celor de la UTA Arad.

Oficialii Universității Craiova îndeamnă la calm după numirea lui Laszlo Balint: „Are un grup bun la dispoziție, un public extraordinar și condițiile necesare pentru a face performanță.”



FANATIK a stat de vorbă cu directorul Universității Craiova, Pavel Badea, după sfârșitul sezonului 2021-2022 din Casa Pariurilor Liga 1. Oficialul oltenilor a vorbit despre parcursul „Științei” din Casa Pariurilor Liga 1 și Cupa României, dar și despre numirea lui Laszlo Balint ca antrenor principal al formației din Bănie, după despărțirea de Laurențiu Reghecampf.

Un sezon nu tocmai reușit pentru Universitatea Craiova….

– Avem de toate, am avut obiective importante pe care l-am ratat, însă în ceasul al 13-lea am reușit ceea ce era o prioritate absolută, calificarea în cupele europene. Sperăm ca această calificare în cupele europene să nu se termine prea rapid, ca și în anii trecuți. Sunt și plusuri în acest an. În general a fost un an cât de cât bun, în sensul că am terminat în primele trei poziții, am ajuns până în semifinalele Cupei României, ne-am calificat în cupele europene și le-am dat posibilitatea tinerilor să crească, aici mă refer la Baiaram, Cîmpanu, și Atanas.

Cupa României sau ratarea campionatului? Ce a durut mai mult pentru Universitatea Craiova?

– Sincer, Cupa României, pentru că în campionat au fost două competitoare puternice, FCSB și CFR, cu loturi valoroase și bugete mai mari decât ale noastre. Cupa României a fost o surpriză pentru noi, odată cu eliminarea celor de la FCSB și CFR Cluj, noi eram principalii favoriți, iar în momentul în care nu ai confirmat această așteptare s-au decepționat și suporterii. Eu cred că suporterii noștri au fost mai dezamăgiți la eliminarea din Cupă decât de pierderea campionatului. Sepsi a demonstrat că este o echipă bună, cu un antrenor foarte bun care a trecut și pe la noi, cu jucători care au jucat și pe la noi.

Cum priviți această situație, Sepsi să câștige Cupa României cu mai mulți jucători plecați de la Universitatea Craiova?

– și care au plecat din diferite motive de la echipă. Fotbalul este frumos, pentru că îți oferă surprize, iar surpriza a venit de partea lui Sepsi. Nu mi-a picat bine că am pierdut acea semifinală, unde am pierdut într-o manieră clară, am fost înfrânți și în meciul retur. Nu putem spune că nu am avut noroc, că am avut ghinion sau orice alt alibi care poate fi luat în considerare.

Care a fost punctul slab al echipei în acest sezon?

– Am avut o perioadă bună, șapte jocuri în care nu am pierdut, iar după această perioadă ne-am pomenit într-o situație în care am trecut pe lângă victorie în alte șapte meciuri. Am traversat o perioadă negativă care ne-a scos din cârțile pentru campionat, asta arată că nu suntem constanți și că echipa a clacat în momentele importante. În acest an fotbalist care a trecut am avut momente când ne-am dat seamă că echipa nu a reacționat așa cum ne așteptam.

Vor fi modificări în bugetul echipei pentru sezonul următor?

– Nu vor fi modificări. Patronul echipei a exprimat clar intenția de a continua cu bugetarea clubului la nivel de mare performanță. Avem un public numeros în spate, un oraș puternic care iubește fotbalul.

„Rezultatele sunt tot timpul o obligație, nu o opțiune”

Cum comentați numirea lui Laszlo Balint ca antrenor al Universității Craiova?



– A fost decizia patronului, sper ca și ceilalți doi colaboratori ai domnului Rotaru să fi participat la această decizie ( n.r. Marian Copilu și Sorin Cârțu)

Aveți încredere în Laszlo Balint?

– Nu îl cunosc foarte bine ca antrenor pe domnul Balint, dar sper să reușească la Universitatea Craiova, să aibă rezultate.

Va avea Universitatea Craiova rezultate mai bune în Liga 1, cu Balint pe bancă?

– Rezultatele sunt tot timpul o obligație, nu o opțiune. Eu sper să fie o alegere bună care să confirme această numire prin rezultate. Este o șansă pentru Balint și sper să o concretizeze. Are un grup bun la dispoziție, un public extraordinar și condițiile necesare pentru a face performanță.

Mulți dintre suporteri au criticat numirea lui Laszlo Balint….

– Suporterii echipei critică doar în momentele când nu sunt rezultate, mergem pe prezumția de nevinovăție. Trebuie să îi dăm încredere noului antrenor, încredere pe care i-au oferit-o și domnul Rotaru, Marian Copilu și Sorin Cărțu.

Ce așteptări aveți în următorul sezon?

– Ne dorim să câștigăm campionatul. Este clar că Universitatea Craiova își va dori să se lupte pentru primul loc, dar va fi un campionat mai echilibrat decât în ultimele cinci, atunci când CFR Cluj s-a impus. Spun asta pentru că au promovat echipe bune precum Universitatea Cluj, Petrolul și Hermannstadt. FC U Craiova este o echipă cu ambiții mari și pot fi concretizate în rezultate, UTA Arad este un club care vine foarte puternic din spate și își dorește performanțe. Va fi un campionat foarte disputat și extrem de atractiv.

În preliminariile Conference League?

– Este foarte important pentru toate reprezentantele României în cupele europene să aibă un parcurs cât mai lung. Avem nevoie să adunăm puncte, pentru o clasare mai bună a României în clasamentul coeficienților europeni. Această clasare în spate a României ne aduce un prejudiciu imens ca iubitori ai fotbalului românesc, pentru că această situație te duce către multe meciuri de baraj, scăderea nivelului fotbalului din România și valoarea fotbaliștor români. Știm foarte bine că multe echipe din Liga 1 trăiesc și din vânzarea de jucători în străinătate, iar acest coeficient mic nu aduce fotbalistului român valoare.

Se vor mai repeta înfrângerile cu KF Laci și Lokomotiv Tbilisi?

– Dacă în primii ani am jucat cu AC Milan și Leipzig, acum nu ai niciun alibi când joci cu Laci și Tbilisi, sunt echipe care indiferent de valoarea lotului lor au fost formații de care putea să trecem. Îmi aduc aminte că la meciul retur cu Tbilisi, jucătorii parcă cădeau din picioare la cât de obosiți erau în ultimele 20 de minute, au făcut un antijoc teribil și totuși s-au calificat.

FC U Craiova va fi o adversară pe măsura Universității în sezonul viitor?

– Mi-aș dori două echipe foarte competitive în Craiova. Eu le doresc foarte multă baftă, asta este tot ce pot să spun

Vor fi transferuri în această vară la Universitatea Craiova?

– Obligatoriu, trebuie să transferăm fotbaliști nu jucători, nu poți să emiți pretenții fără concurență pe posturi și un lot valoros. Pentru a ridica gradul de concurență și valoarea lotului trebuie să aducem câțiva fotbaliști. Eu cred că cel puțin patru-cinci fotbaliști vor fi aduși în această vară.

Vor exista și plecări?

– Clar! Trebuie să eliberezi anumite locuri pentru a le ocupa cu alți fotbaliști. De transferuri se vor ocupa Mihai Rotaru, Cârțu, Copilu și antrenorul. Cei patru vor decide cine va pleca și cine va veni, pentru a-și îndeplini obiectivele.