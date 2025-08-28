Oficialii Universităţii Craiova, mesaj pentru fani după conflictul cu Rădoi: “Să aibă răbdare! Sper ca cei care vin pentru selfie-uri să fie cât mai puţini”

Universitatea Craiova are în față un meci extrem de important cu Bașakșehir, dacă nu au prins bilet. Conducerea echipei din Bănie a făcut un apel către suporteri, mai ales după

Conducerea Universității Craiova, apel către suporteri înainte de returul cu Bașakșehir

Oltenia „fierbe” în așteptarea unei calificări istorice în grupa principală din Conference League. Universitatea Craiova trebuie să treacă de returul cu Bașakșehir, iar conducerea echipei cere sprijinul fanilor pentru atingerea unui asemenea obiectiv.

Ovidiu Costeșin, directorul general al Universității Craiova, își dorește să vadă cât mai mulți suporteri veniți pentru a susține echipa cu adevărat, în detrimentul celor care vin doar pentru a viziona un meci de fotbal și vrea ca aceștia să fie conștienți de gradul ridicat de dificultate al partidei.

„Sperăm ca cei care vin doar pentru selfie-uri!”

„Toate porțile se deschid la 18:30, recomandarea este să vină cât mai devreme. Noi nu am simțit presiunea până acum, nu am avut timp să ne gândim. Începem să realizăm pe parcurs ce se apropie ora meciului.

Fanii trebuie să înțeleagă că meciul din această seară va fi mai greu decât cel de la Istanbul și este foarte importantă atitudinea. E important să susțină echipa. E clar că vor veni în număr mare.

Sperăm ca cei care vin doar pentru selfie-uri să fie cât mai puțini și să fie cât mai mulți dintre cei care vin pentru Universitatea Craiova”, a spus Ovidiu Costeșin.

