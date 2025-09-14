Oficialii Universității Craiova visează la titlu: “Putem să reușim după mult timp! Avem toate atuurile de partea noastră”

Bănia fierbe în așteptarea unui nou titlu după o pauză de 35 de ani, iar oficialii Universității Craiova sunt convinși că există o șansă majoră ca marele trofeu să fie câștigat în acest sezon.

Titlul, marea dorință a oficialilor de la Universitatea Craiova

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul , dacă Universitatea Craiova are în acest moment peste 50% șanse de a cuceri titlul, ținând cont de avansul important luat în clasament, Pavel Badea a remarcat că se îndeplinesc toate condițiile pentru o astfel de performanță.

”Nu pot spune că peste 50%. Pot spune că este un grup bun care are șanse în acest an să îndeplinească un obiectiv important pe care ni l-am propus de mult timp. Și mă refer aici la banca tehnică, una extrem de valoroasă, mă refer la grupul de jucători care este bine structurat pe compartimente și echilibrat din punct de vedere al valorii.

Mă mai refer la faptul că jucând în cupe europene câștigi o încredere de care ai nevoie când dai de greu la nivel de competiție internă. Avem spectatorii de partea noastră, iar resursa financiară este suficientă. Sunt atuuri în favoarea noastră să sperăm la îndeplinirea unui obiectiv important”, a declarat Badea, la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu, avertisment pentru întreaga Oltenie

După disputarea a 8 etape din actualul sezon al SuperLigii, Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 20 de puncte, urmată de Rapid (18 puncte) și Dinamo (15 puncte). Principalele contracandidate au avut un start dezastruos și se află în partea inferioară a ierarhiei: FCSB pe 13 și CFR Cluj pe 14, ambele cu câte 6 puncte.

În urmă cu o săptămână, cu ocazia împlinirii a 77 de ani de existență a clubului Universitatea Craiova, președintele până la trofeu.

”Deocamdată am început bine, dar contează extrem de mult cum vom continua. Obiectivul suprem este câștigarea campionatului, se știe asta, dar este drum lung. Am mai avut momente de acest tip și atunci când am jucat finala campionatului.

Acum sperăm să fie bucurie până la capăt de drum. Sunt ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova, dar îmi doresc extrem de mult să luăm titlul, să fiu ‘detronat’ odată din fruntea acelui clasament”, a spus Cârțu.

