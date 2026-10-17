Sport

Oficialul Corvinului, amintiri de coșmar din Giulești. Și-a luat bătaie de la preparatorul fizic după ce a „furat” un titlu Rapidului

Cristian Măciucă
17.10.2026 | 08:29
Oficialul Corvinului amintiri de cosmar din Giulesti Sia luat bataie de la preparatorul fizic dupa ce a furat un titlu Rapidului
SPECIAL FANATIK
Oficialul Corvinului, amintiri de coșmar din Giulești. Și-a luat bătaie de la preparatorul fizic după ce a „furat” un titlu Rapidului. FOTO: Fanatik
Anton Heleșteanu, „prietenul” rapidiștilor, se întoarce pe Giulești la partida Rapid - Corvinul Hunedoara. Fostul arbitru are un trecut tumultos cu gruparea din Podul Grant
ADVERTISEMENT

Rapid primește vizita Corvinului Hunedoara sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 21:30, într-un duel din etapa a 12-a a SuperLigii. Din delegația nou-promovatei va face parte și un personaj pe care rapidiștii cu siguranță nu l-au uitat, fostul arbitru Anton Heleșteanu (56 de ani).

Anton Heleșteanu a eliminat cinci rapidiști în celebrul Jiul Petroșani – Rapid

„Toni” Heleșteanu este în prezent director sportiv la Corvinul Hunedoara, iar relația sa cu Rapid are o istorie aparte. De numele fostului arbitru se leagă unul dintre cele mai nebune meciuri disputate vreodată de alb-vișinii, dar și un scandal petrecut chiar în Giulești, în urmă cu 14 ani.

ADVERTISEMENT

7 iunie 2006 este o dată imposibil de uitat pentru generația Rapidului pregătită atunci de Răzvan Lucescu. Giuleștenii mergeau la Petroșani pentru partida cu Jiul, în ultima etapă a unui sezon în care se luptaseră până la final cu Steaua pentru titlul de campioană. Duelul din Valea Jiului a fost arbitrat de nimeni altul decât Anton Heleșteanu.

Confruntarea a scăpat însă complet de sub control. Daniel Niculae, Marius Constantin, Vasile Maftei, Dani Coman și Romeo Stancu au fost eliminați, iar Rapid a rămas cu doar șase jucători pe teren. Conform regulamentului, meciul nu a mai putut continua și a fost oprit în jurul minutului 76, alb-vișiniii pierzând astfel la „masa verde”.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

Daniel Niculae a fost primul eliminat, încă din prima repriză, urmat la scurt timp de Marius Constantin. După pauză au părăsit terenul și Maftei, Coman și, în cele din urmă, Romeo Stancu. La ultima eliminare, Jiul conducea cu 1-0, după penalty-ul transformat de Alin Paleacu. Rezultatul avea să fie omologat ulterior cu 3-0 pentru Jiul Petroșani. În paralel, Steaua a câștigat la Vaslui, scor 4-0, și a luat titlul de campioană, în timp ce Rapid a terminat pe locul 2.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digisport.ro
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”

Heleșteanu și-a cerut scuze după 20 de ani

În vara lui 2026, la 20 de ani de la Jiul Petroșani – Rapid, Heleșteanu a recunoscut că acel duel îl urmărește și în prezent și că, privind retrospectiv, ar fi gestionat altfel anumite momente. „Eu am fost omul cu chibritul”, a dezvăluit oficialul Corvinului, potrivit prosport.ro. În plus, fostul „central” din Iași și-a cerut scuze public suporterilor Rapidului și a dezvăluit că în prezent are relații foarte bune cu mai mulți dintre jucătorii giuleșteni implicați în partida respectivă, printre care Dani Coman și Viorel Moldovan.

ADVERTISEMENT

Scandal „monstru” pe Giulești

Jiul Petroșani – Rapid nu a fost însă singurul episod tensionat dintre Anton Heleșteanu și alb-vișinii. În mai 2012, Heleșteanu revenea pe stadionul Rapidului în calitate de oficial al celor de la FCM Târgu Mureș. Rapid – FCM Târgu Mureș s-a terminat 1-1, dar fotbalul a trecut atunci în plan secund. La finalul primei reprize, tensiunea a explodat. Răzvan Lucescu și Diego Longo, preparatorul fizic al Rapidului, au fost eliminați pentru proteste, iar Anton Heleșteanu a fost la rândul său trimis în tribună după o altercație cu italianul din tabăra alb-vișiniilor.

Conflictul a luat însă o amploare și mai mare. Anton Heleșteanu a ajuns în tribune, acolo unde a fost lovit din spate cu pumnul de Diego Longo. După acest incident, Comisia de Disciplină l-a sancționat pe Diego Longo cu 10 luni de suspendare și o penalitate de 8000 de lei. În schimb, Heleșteanu a primit o etapă de suspendare pentru incidentele din timpul meciului.

ADVERTISEMENT
Liga 2, live etapa 10. Luptă aprigă la vârful clasamentului între Slatina, Poli...
Fanatik
Liga 2, live etapa 10. Luptă aprigă la vârful clasamentului între Slatina, Poli Timișoara și CSM Reșița
Sportiv de top găsit mort la duș, chiar înaintea meciului! Echipa lui e...
Fanatik
Sportiv de top găsit mort la duș, chiar înaintea meciului! Echipa lui e în stare de șoc
Eroii de la Sevilla rămân fără indemnizațiile de merit! El e omul care...
Fanatik
Eroii de la Sevilla rămân fără indemnizațiile de merit! El e omul care i-a scris președintelui Nicușor Dan să anuleze Legea: „Sunt aranjați pe viață!”. Exclusiv
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Marius Șumudică a scos un titular din echipă și a declanșat un conflict:...
iamsport.ro
Marius Șumudică a scos un titular din echipă și a declanșat un conflict: 'O mare nedreptate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!