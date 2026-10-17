Oficialul Corvinului, amintiri de coșmar din Giulești. Și-a luat bătaie de la preparatorul fizic după ce a „furat” un titlu Rapidului

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Rapid primește vizita Corvinului Hunedoara sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 21:30, într-un duel din etapa a 12-a a SuperLigii. Din delegația nou-promovatei va face parte și un personaj pe care rapidiștii cu siguranță nu l-au uitat, fostul arbitru Anton Heleșteanu (56 de ani).

Anton Heleșteanu a eliminat cinci rapidiști în celebrul Jiul Petroșani – Rapid

„Toni” Heleșteanu este în prezent director sportiv la Corvinul Hunedoara, iar relația sa cu Rapid are o istorie aparte. De numele fostului arbitru se leagă unul dintre cele mai nebune meciuri disputate vreodată de alb-vișinii, dar și un scandal petrecut chiar în Giulești, în urmă cu 14 ani.

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7 iunie 2006 este o dată imposibil de uitat pentru generația Rapidului pregătită atunci de Răzvan Lucescu. Giuleștenii mergeau la Petroșani pentru partida cu Jiul, în ultima etapă a unui sezon în care se luptaseră până la final cu Steaua pentru titlul de campioană. Duelul din Valea Jiului a fost arbitrat de nimeni altul decât Anton Heleșteanu.

Confruntarea a scăpat însă complet de sub control. Daniel Niculae, Marius Constantin, Vasile Maftei, Dani Coman și Romeo Stancu au fost eliminați, iar Rapid a rămas cu doar șase jucători pe teren. Conform regulamentului, meciul nu a mai putut continua și a fost oprit în jurul minutului 76, alb-vișiniii pierzând astfel la „masa verde”.

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Daniel Niculae a fost primul eliminat, încă din prima repriză, urmat la scurt timp de Marius Constantin. După pauză au părăsit terenul și Maftei, Coman și, în cele din urmă, Romeo Stancu. La ultima eliminare, Jiul conducea cu 1-0, după penalty-ul transformat de Alin Paleacu. Rezultatul avea să fie omologat ulterior cu 3-0 pentru Jiul Petroșani. În paralel, Steaua a câștigat la Vaslui, scor 4-0, și a luat titlul de campioană, în timp ce Rapid a terminat pe locul 2.

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Heleșteanu și-a cerut scuze după 20 de ani

În vara lui 2026, la 20 de ani de la Jiul Petroșani – Rapid, Heleșteanu a recunoscut că acel duel îl urmărește și în prezent și că, privind retrospectiv, ar fi gestionat altfel anumite momente. „Eu am fost omul cu chibritul”, a dezvăluit oficialul Corvinului, potrivit În plus, fostul „central” din Iași și-a cerut scuze public suporterilor Rapidului și a dezvăluit că în prezent are relații foarte bune cu mai mulți dintre jucătorii giuleșteni implicați în partida respectivă, printre care Dani Coman și Viorel Moldovan.

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Scandal „monstru” pe Giulești

Jiul Petroșani – Rapid nu a fost însă singurul episod tensionat dintre Anton Heleșteanu și alb-vișinii. În mai 2012, Heleșteanu revenea pe în calitate de oficial al celor de la FCM Târgu Mureș. Rapid – FCM Târgu Mureș s-a terminat 1-1, dar fotbalul a trecut atunci în plan secund. La finalul primei reprize, tensiunea a explodat. Răzvan Lucescu și Diego Longo, au fost eliminați pentru proteste, iar Anton Heleșteanu a fost la rândul său trimis în tribună după o altercație cu italianul din tabăra alb-vișiniilor.

Conflictul a luat însă o amploare și mai mare. Anton Heleșteanu a ajuns în tribune, acolo unde a fost lovit din spate cu pumnul de Diego Longo. După acest incident, Comisia de Disciplină l-a sancționat pe Diego Longo cu 10 luni de suspendare și o penalitate de 8000 de lei. În schimb, Heleșteanu a primit o etapă de suspendare pentru incidentele din timpul meciului.