Drama prin care trece oficialul Federației, victimă a exploziei din blocul din Rahova: „Și-a pierdut apartamentul şi bunurile personale”

Petre Bulmaga, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale, și-a pierdut apartamentul în care locuia, dar și bunuri personale. Oficialul FR de Arte Marțiale se numără printre victimele exploziei care a avut loc în blocul din Rahova.

Petre Bulmaga, oficialul FR de Arte Marțiale, victimă a exploziei din blocul din Rahova

Tragedia care s-a petrecut într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a cutremurat o țară întreagă. Printre victimele grav afectate de explozia care a avut loc la un bloc din Rahova este și Petre Bulmaga. ANS a transmis printr-un comunicat susținerea pentru acesta și specifică faptul că oficialul a fost cazat temporar la Complexul Sportiv Național ‘Lia Manoliu’.

“Comunitatea sportivă, alături de cei afectaţi de explozia din Sectorul 5, Bucureşti. Tragedia produsă în urmă cu câteva zile, în urma exploziei din Sectorul 5, a îndoliat întreaga comunitate: trei persoane şi-au pierdut viaţa, alte douăzeci au fost rănite, iar sute de oameni au rămas fără locuinţă.

Printre cei grav afectaţi se numără şi Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, care şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale. În aceste momente dificile, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, l-a contactat personal pe domnul Petre Bulmaga, oferindu-i sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.

Agenţia Naţională pentru Sport este şi va rămâne alături de comunitatea sportivă — atât la bine, cât şi la greu. Solidaritatea, empatia şi spiritul de echipă sunt valori care ne definesc şi care ne unesc în faţa oricărei încercări.Transmitem condoleanţe familiilor îndurerate şi gânduri de însănătoşire celor răniţi.

Totodată, ne exprimăm susţinerea faţă de domnul Petre Bulmaga, care, într-un mesaj public, a transmis: ‘Este o perioadă foarte grea şi încerc, pas cu pas, să o iau de la capăt. Cu speranţă, apelez la cei care pot şi doresc să mă ajute. Orice sprijin contează — fie o sumă de bani, fie o distribuire a acestui mesaj’”, a fost comunicatul ANS.

Tragedia din Rahova. Blocul explodat a ucis 3 oameni

O explozie devastatoare a avut loc pe 17 octombrie 2025 într-un bloc de locuințe de pe provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 20, dintre care 15 au necesitat spitalizare. Deflagrația a fost cauzată de o acumulare de gaze provenite dintr-o fisură a unei conducte exterioare, conform unui raport preliminar al INSEMEX. În urma incidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar echipele de intervenție au fost mobilizate rapid pentru a acorda ajutor victimelor și a asigura zona afectată.

În urma evaluării tehnice, a fost declarat cu risc iminent de prăbușire și urmează să fie demolat parțial. Locatarii au fost evacuați și au primit ajutoare de urgență, precum și asistență pentru relocare. Ministerul Dezvoltării a anunțat că va sprijini reconstrucția imobilului, iar noile locuințe vor fi oferite în chirie pe viață foștilor proprietari. De asemenea, autoritățile au demarat anchete pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și eventualele responsabilități.