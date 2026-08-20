Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Oficialul FRF, recomandare pentru șeful lui Dinamo: „Induce o stare de confuzie. Știu doar un bucătar cu numele ăsta!”

Jurnalistul Andrei Vochin i-a făcut o recomandare lui Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Consilierul lui Răzvan Burleanu i-a explicat lui Nicolescu cum să comunice mai bine cu fanii fotbalului românesc.
Flaviu Popa
20.08.2026 | 09:45
Oficialul FRF recomandare pentru seful lui Dinamo Induce o stare de confuzie Stiu doar un bucatar cu numele asta
EXCLUSIV FANATIK
Recomandarea lui Andrei Vochin pentru Andrei Nicolescu
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Într-un dialog la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin i-a cerut lui Nicolescu să nu mai folosească prenumele jucătorilor atunci când vorbește despre ei, pentru că publicul larg îi cunoaște după numele de familie. Asta, în condițiile în care Nicolescu vorbea despre atacantul Oliver Hintsa drept „Oliver”.

Andrei Vochin a avut un sfat pentru Andrei Nicolescu: să nu mai folosească prenumele când vorbește despre jucători

Andrei Vochin a mărturisit că singurul Oliver de care a auzit e faimosul bucătar Jamie Oliver. „Să vă face o recomandare . Pentru cei care ne ascultă. Ei sunt patronii noștri. Cititorii, telespectatorii. Referirea la jucători pe care dumneavoastră o faceți folosind prenumele induce o stare de confuzie.

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Marea majoritate a publicului nu-i cunoaște după prenume pe jucătoriPe de altă parte, chiar dacă nu sunteți apropiați de ei vreți să arătați că sunteți apropiați de ei, folosindu-le prenumele. Dar, fiind în zonă de informare, recomandarea mea e să folosiți numele de familie.

Nu e prima oare când îmi pun întrebarea. Mai ales la jucătorii noi. Nu sunt singur care mă întreb cine e Oliver, știu doar un arbitru și un bucătar”, a transmis Andrei Vochin.

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Andrei Nicolescu nu s-a supărat să primească sfatul din partea lui Andrei Vochin și va ține cont de el

Sfatul a fost primit cu zâmbetul pe buze de președintele lui Dinamo, care i-a dat asigurări lui Andrei Vochin că va ține cont de el. De altfel, Nicolescu a mărturisit că nu și-a dat seama că există riscul ca privitorii să nu înțeleagă despre ce jucător este vorba atunci când are intervenții publice.

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„Aveți dreptate, și prin prisma experienței superioare, e un sfat extraordinar pentru mine. O să țin de el, așa cum am ținut și de sfatul lui Horia, de ce trebuie să fac în relațiile cu oamenii.

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Aveți dreptate, nu mi-am dat seama, nu cred că am făcut-o voit. Să dovedesc o apropiere de un jucător sau că mi-a fost mie mai comod așa”, a completat Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Oficialul FRF, recomandare pentru șeful lui Dinamo: „Induce o stare de confuzie”

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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