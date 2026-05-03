Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu în prim plan, după eroarea uluitoare de la golul lui Nsimba! Exclusiv

Universitatea Craiova a învins Dinamo cu un gol neregulamentar marcat de Steven Nsimba în minutele de prelungire. Eroarea le-a fost reproșată în principal lui Cătălin Popa și Lucian Rusandu, aflați în camera VAR, cei doi fiind imediat băgați în ședință.

Cătălin Popa și Lucian Rusandu, băgați în ședință după eroarea de la golul lui Nsimba

Imediat după încheierea meciului din Bănie, din i, în urma căruia Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului, FANATIK a aflat că observatorul de arbitri Cristi Nica a mers direct în cabina VAR.

Nervos din cauza gafei comise de brigada de arbitri care a validat golul de 2-1 al lui Steven Nsimba, deși , observatorul a convocat de urgență o ședință cu arbitrii.

Din informațiile obținute de FANATIK, reproșurile s-au îndreptat cu precădere către Cătălin Popa și Lucian Rusandu, care s-au aflat în camera VAR și nu au verificat faza golului de la început, pentru a descoperi poziția de ofsaid a atacantului Craiovei, ci doar pe ultima ei parte.

Discuțiile dintre Cristian Nica și arbitrii partidei din Bănie au durat aproximativ 40 de minute. FANATIK a aflat că cei doi arbitri de la VAR au fost bine muștruluiți de observator și au ieșit extrem de abătuți de la ședință.

Kopic, ieșire nervoasă după înfrângerea de la Craiova

Staff-ul tehnic al celor de la Dinamo a protestat vehement după validarea golului lui Steven Nsimba, iar Zeljko Kopic și Florentin Petre au primit cartonașe galbene. După încheierea întâlnirii, .

”Am auzit la TV de la experții în arbitraj și au spus că a fost ofsaid. Este frustrant. Domnul Kovacs (n.r. – Istvan), la Rapid – fault la Musi, iar astăzi, din nou, domnul Kovacs (n.r. – Szabolcs). Experții spun că a fost ofsaid. La Rapid, acum din nou la Craiova. Am pierdut meciurile din cauza deciziilor de arbitraj.

Prima oară am simțit frustrare, apoi că e o glumă proastă, deoarece s-a întâmplat în fața mea. Mi-au oferit aceleași explicații, că o să vorbim după meci. Ce să vorbim după meci? Nu sunt eu în măsură să trag concluzii, dar dacă experții au spus că este ofsaid…

Au mai fost momente în acest sezon, și cu Rapid în deplasare… Asta dacă este ofsaid, dar la ce am văzut în fața mea, sunt convins că a fost ofsaid”, a explodat Kopic, la flash-interviu.

Nsimba, reacție uluitoare după golul cu Dinamo

Omul providențial pentru Universitatea Craiova, Steven Nsimba, a avut un , după ce aceștia au acuzat în termeni duri faptul că golul francezului a fost neregulamentar.

”Nu am verificat faza, dar golul e gol. Pot plânge cât de mult vor. (n.r. – La ce te-ai gândit când a marcat Dinamo?) Nimic special, doar să fim concentrați, să nu fim stresați. Am știut că vom marca. E important că am câștigat așa și că am revenit după ce am fost conduși. Am câștigat meciul în minutele de prelungire, e bine”, a spus atacantul oltenilor