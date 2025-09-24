Oficialul lui CFR Cluj „a aruncat prosopul” după doar 10 etape: „Ei vor fi campioni”

Cu toate că CFR Cluj se numără în fiecare an printre echipele ce se proclamă candidate la titlul de campioană, Ardelenii au emoții mari pentru calificarea în play-off, după ce au adunat doar 8 puncte în 9 etape.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj nu mai are speranțe la titlul de campioană. Cine este marea favorită în viziunea lui Marius Bilașco

Campioana și vicecampioana sezonului trecut, FCSB și CFR Cluj, se confruntă cu probleme foarte mari în acest debut de campionat. „Roș-albaștrii” au adunat 7 puncte în 10 etape, în timp ce clujenii le sunt colegi de suferință, cu 8 puncte în 9 meciuri jucate.

Deși ambele au început acest sezon cu gândul la titlul de campioană, CFR Cluj s-a recunoscut deja învinsă. Marius Bilașco, oficialul lui CFR Cluj, deși s-a jucat doar 25% din competiție până în acest moment: „(n.r. Craiova câştigă titlul?) E anul lor, vor lua campionatul. Sunt liniştit”, a declarat Marius Bilaşco, la

ADVERTISEMENT

Marius Bilașco recunoaște că CFR Cluj are emoții mari la play-off

În cazul în care CFR Cluj nu începe să adune puncte în următoarele meciuri, distanța până la locurile de play-off s-ar putea mări iremediabil. Marius Bilașco recunoaște că echipa sa are emoții mari pentru calificarea în primele 6 echipe la finalul sezonului regulat:

„Sincer, suntem în mare pericol. Trebuie să fim realişti, meciurile trec pe lângă noi, iar în situaţia asta, chiar dacă unii vor judeca ce spun eu, mi se pare foarte complicat. Poate că ar fi un semnal de alarmă pentru toţi. Eu unul recunosc că nu am mai trăit aşa ceva la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă, nu prea dorm bine din cauza asta. Mă frământă situaţia, cauzele pot fi multe, iar în fotbal e puţin mai complicat. Suntem într-o situaţie în care punctele sunt extrem de importante, etapele se scurg şi nu mai avem mult timp la dispoziţie”, a mai spus oficialul lui CFR