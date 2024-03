Oficialul rapidist îl pune la punct pe Gică Popescu. „Să se uite ce am declarat despre Louis Munteanu”

Șefii de la Rapid București și-au anunțat interesul pentru Louis Munteanu și s-au înscris în lupta pentru semnătura internaționalului român cu FCSB , însă și Victor Angelescu a venit cu o replica pentru oficialul de la Farul Constanța.

Victor Angelescu îl pune la punct pe Gică Popescu: „Să se uite ce am declarat despre Louis Munteanu”

pe stadionul din Giulești, marcând o „dublă” în poarta lui Marian Aioani. Victor Angelescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că giuleștenii sunt interesați de serviciile lui după confruntarea din play-off.

Gică Popescu s-a arătat deranjat de anunțul acționarului de la Rapid, ținând cont că mai rămâne un meci de disputat între cele două rivale. Victor Angelescu i-a răspuns oficialului de la malul mării la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe FANATIK.RO, în fiecare zi de marți, de la ora 13:30.

„Nu se mai întâmplă nimic cu Louis Munteanu. Am încercat să dăm un exemplu, când au declarat alte cluburi că îl doresc nu a ieșit nimeni de la Farul. Cred că domnul Gică Popescu ar fi trebuit să se uite la ce am declarat, nu cred că a citit tot.

Nu cred că domnul Gică Popescu își dorea să spun înainte de meci, tocmai asta am și spus. Poate că exemplul nu a fost bun cu Louis Munteanu, ținând cont că mai avem un meci cu ei. Sunt convins că jucătorul va juca excepțional împotriva noastră, la fel cum a jucat și Micovschi.

Am spus doar că nu este normal să spui că ești interesat de unul dintre cei mai buni jucători de la echipa adversă înainte de meci. Nu este normal, jucătorul poate să joace altfel, inclusiv antrenorul poate să răspundă într-un fel și să se gândească dacă îl bagă sau nu”, a spus Angelescu.

Nu au început negocierile între Louis Munteanu și Rapid: „Nu am luat legătura cu el”

„Nu este ok, tocmai asta am spus. Nu am anunțat și nu am vorbit, asta vreau să le transmit. Cred că am fost fair-play, este adevărat că mai avem un meci, dar s-ar putea să nu îl luăm pe Louis Munteanu, poate îl ia altcineva, poate îl ține Fiorentina sau îl ia Farul.

Am spus doar că am fost interesați de un jucător și nu am spus înainte de meci și nici cu două săptămâni înainte. Nu am luat legătura niciodată cu copilul, nu cred că a văzut vreodată un telefon de la noi. Asta a plecat de la chestia cu Marius Ștefănescu.

Nu am niciun dubiu legat de cluburi, dar pui antrenorii și cluburile într-o situație cum s-a întâmplat cu Luis Phelipe, pentru că știa că pleacă. Nu a jucat tocmai pentru că nu există omenie, ei vor să câștige meciul, dar este clar că sunt mai fragili dacă nu joacă cel mai bun jucător.

Este clar că nu este normal pentru că slăbești echipa. Nu am niciun dubiu că nu există omenii, toată lumea își vede interesul propriu și vrea să câștige meciurile. Există și aceste tertipuri pentru a se crea niște avantaje și nu mi se pare normal”, a mai spus acționarul.

