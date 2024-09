Oficialul Rapidului le-a răspuns lui Marian Iancu și Florin Manea: „Strategia de afaceri o putem citi în cazierul lui/ Are o relație mai specială cu cardurile”

Marian Iancu și Florin Manea au fost principalii critici ai Rapidului în urma deciziilor cu privire la transferurile făcute de giuleșteni, iar oficialul Marian Mihail a decis să le răspundă acestora.

Oficialul Rapidului le-a răspuns lui Marian Iancu și Florin Manea: “Strategia de afaceri o putem citi în cazierul lui”

Marian Mihail este Directorul Executiv al giuleștenilor, iar acesta a intrat în legătură directă la FANATIK SUPERLIGA. În cadrul discuției cu acesta, Cristi Coste l-a întrebat pe oficialul Rapidului despre și Florin Manea.

“Vă întreb de transferuri pentru că am văzut mai mulți rapidiști nemulțumiți de această campanie. La domnul Iancu și la Florin Manea am văzut reacții legate de acest lucru”, a spus Cristi Coste.

“Nu pot oferi o actualizare a situației transferurilor. În echipa de transferuri eu îi susțin pe colegii mei și suntem în negocieri avansate și preferăm să ne abținem de la comentarii.

Targetul nostru este ca până luni să rezolvăm o problemă. Am observat și noi că domnul Iancu iese în spațiul public și ne tot predică din strategia dânsului de afaceri.

Dar strategia dânsului de afaceri a cam teoretizat-o deja procuratura și o putem citi în cazierul lui. Nu aș vrea să mai insist pe acolo”, a spus Marian Mihail la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Mihail, despre Florin Manea: “Are o relație mai specială cu cardurile”

Victor Angelescu l-a dat în judecată pe Florin Manea, după ce acesta l-a făcut escroc internațional în urmă cu un an, iar și că trebuie să îi plătească acționarului de la Rapid 5.000 de euro, pe care vrea să îi dea în fise.

“La fel și cu domnul Manea. Noi suntem în niște litigii pe club cu dumnealui. Tocmai s-a terminat și un litigiu personal al domnului Angelescu.

Fiind o chestiune personală a domnului Angelescu nu ne-am ocupat noi direct din club. Știam că are de primit o sumă de bani și chiar am glumit atunci cum o să rezolve plata, pentru că înțeleg că și cu băncile și cu cardurile dumnealui are o relație mai delicată.

Noi încercăm să ne concentrăm pe activitatea noastră de la club. E probabil o combinație de timp liber, cârcoteală și un pic de frustrare că nu sunt parte din ceea ce se întâmplă acum la Rapid”, a mai spus oficialul Rapidului.

Reacții dure împotriva lui Florin Manea și Marian Iancu din partea Rapidului