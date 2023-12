Oficialul Rapidului, momente critice imediat după Suflet de Rapidist: „Ți-a fost frică de moarte?”

. Oficialul Rapidului a fost la un pas de moarte din cauza unor probleme la inimă cu care se confruntă de peste 10 ani. Colegul lui Robert Niță de la SUFLET DE RAPIDIST a povestit ce s-a întâmplat după emisiune.

Oficialul Rapidului, momente critice imediat după Suflet de Rapidist

. Moderatorul show-ului a vrut să cunoască prin ce momente critice a trecut oficialul Rapidului: “Bine ai venit noul și viul Lucian Ionescu!

ADVERTISEMENT

Era să nu te mai vedem. Mie mi se pare incredibil prin ce ai trecut. Ai plecat după emisiune să îți faci o verificare medicală. După câteva ore mă suni și îmi spui ‘Sunt în ambulanță, mă duc spre spital’.”

“Am avut niște probleme. Niște clipe grele, nu prea e de povestit. Eu spun că de-a lungul vieții am trecut prin multe, dar acum am avut un nou examen. Dacă vorbim din punct de vedere al medicilor (n.r. nu am fost la un pas de moarte).

ADVERTISEMENT

Ce mi s-a făcut mie este ceva uzual, așa au zis. Dar din punct de vedere al pacientului, da, am fost la un pas (n.r. de moarte). Când ți se spune că îți oprește inima și o repornește”, a povestit Lucian Ionescu.

Lucian Ionescu face parte din galeria selectă alături de Mircea Lucescu și Helmut Duckadam

“Deci inima ta zici că e televizor. Te duci acolo și îți zic medicii ‘O oprim puțin, pe urmă îți facem trei șocuri o repornim și nu se întâmplă nimic’. Ești bine și aia e. Dar știu că erai speriat. Am vorbit și în noaptea aceea. Nu îmi doresc să te mai văd în starea aia. Sper că inima e bine acum”, a mai spus Robert Niță, la SUFLET DE RAPIDIST.

ADVERTISEMENT

“Eu mă aflu într-o galerie selectă cu Mircea Lucescu și Helmut Duckadam. Toți avem probleme cu fibrilațiile atriale care atacă la orice om, doar că la unii sunt mai agresive. Eram speriat, pentru că eu mă confrunt cu aceste episoade de vreo 10 ani. Când apăreau aceste fibrilații, organismul răspundea la o soluție injectabilă, dar acum nu a mai fost așa și a durat foarte mult”, a spus oficialul Rapidului.

“Ți-a fost frică de moarte?”

“Da. Mă gândeam la copilul meu în momentele acelea. I-am scris un mesaj înainte de șocul electric. I-am spus că afecțiunea mea pentru ea va rămâne pentru totdeauna. Din fericire am fost preluat de profesorul Dragoș Vinereanu și doamna doctor Loredana Iacobescu. Au avut grijă de mine. Am fost și m-au verificat, iar acum este bine”, a mărturisit Lucian Ionescu la finalul discuției.

ADVERTISEMENT

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și YouTube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

Lucian Ionescu, momente critice după Suflet de Rapidist