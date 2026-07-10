Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl recomandă”

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Directorul executiv al Universității Craiova, Ovidiu Costeșin (46 de ani) este noul președinte al Uniunii Cluburilor Europene (UEC), organizație din care fac parte peste 100 de grupări de pe „Bătrânul Continent”, inclusiv formații din Anglia, Spania sau Olanda. Ce a declarat oficialul grupării din Bănie după anunțul oficial.

Ovidiu Costeșin, noul președinte al UEC

Ovidiu Costeșin devine astfel al doilea președinte al UEC, înlocuindu-l pe englezul Alex Muzio, președintele clubului belgian Royale Union Saint-Gilloise, care a renunțat la post. Uniunea Cluburilor Europene a fost înființată în aprilie 2023, pentru a „oferi o voce” grupărilor care nu se află în prim-planul fotbalului european. „De la numirea sa în funcția de director executiv al Universității Craiova în 2017, Costeșin a coordonat una dintre cele mai de succes perioade din istoria recentă a clubului, contribuind la consolidarea poziției acestuia în rândul principalelor organizații fotbalistice din România.

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Experiența sa în administrarea fotbalului și angajamentul de lungă durată față de consolidarea poziției cluburilor de la toate nivelurile fotbalului european îl recomandă pentru a conduce UEC în următoarea etapă de dezvoltare”, au transmis cei de la UEC. Din organizație fac parte 140 de cluburi din 25 de țări, Universitatea Craiova fiind singura reprezentantă a României. Ovidiu Costeșin activează la gruparea din Bănie din 2017, după ce în trecut a lucrat ca team-manager la echipa națională a României sau la formația saudită Al-Ittihad, colaborând în ambele cazuri cu Victor Pițurcă.

Care sunt cele mai importante cluburi din UEC

Cele mai importanțe țări reprezentate în cadrul UEC sunt Anglia, Spania și Olanda. Nu mai puțin de 20 de grupări din Anglia fac parte din organizația condusă începând de acum de Ovidiu Costeșin. Toate evoluează în ligile inferioare, însă două dintre ele au jucat recent în Premier League: Luton Town și Burnley. Cea din urmă a retrogradat chiar în această vară în Championship.

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Spania este reprezentată de 13 echipe, inclusiv două prim-divizionare, Osasuna și Levante. Alte grupări cunoscute care fac parte din UEC sunt Aberdeen (Scoția), Lokomotiva Zagreb (Croația), FC Eindhoven (Olanda), Maccabi Netanya (Israel) sau .

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Ce a declarat Ovidiu Costeșin după ce a preluat președinția UEC

Directorul executiv al , a oferit o primă reacție pentru al UEC după ce organizația a confirmat că va prelua postul de președinte. „Sunt profund onorat de încrederea pe care Consiliul Director mi-a acordat-o alegându-mă președinte al Uniunii Cluburilor Europene (UEC). Este, deopotrivă, un privilegiu și o mare responsabilitate să conduc o organizație care a devenit o voce atât de importantă pentru cluburile de toate dimensiunile din întreaga Europă.

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Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu membrii noștri și cu părțile interesate din lumea fotbalului pentru a consolida aceste progrese. Împreună, vom continua să întărim rolul UEC, să dezvoltăm noi inițiative și să ne asigurăm că interesele cluburilor – indiferent de mărime sau de ambițiile sportive – rămân în centrul fotbalului european. Mai mult ca oricând, fotbalul are nevoie de o guvernanță corectă, transparentă și coerentă, care să țină cont pe deplin de impactul deciziilor asupra întregii piramide fotbalistice.

Acest lucru înseamnă că toate părțile interesate trebuie să aibă un cuvânt de spus, fără favoritisme și fără a fi îngrădite de structuri de putere consolidate sau de interese particulare. Sunt convins că momentele cele mai bune pentru fotbalul european și pentru Uniunea Cluburilor Europene urmează să vină și sunt entuziasmat să încep acest nou capitol alături de toți membrii noștri”, a transmis Ovidiu Costeșin.