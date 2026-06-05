Ofițer de marină, după explozia dronei marine din Constanța: „Cum naiba a intrat în port?”. Cât de aproape era de Oil Terminal și ce nenorocire se putea produce

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Explozia dronei marine care a pătruns în Portul Constanța în dimineața de vineri, 5 iunie 2026, naște o serie de dileme. Aparatul care plutea pe mare, încărcat cu explozibil, de dimensiuni destul de mari (6 metri lungime) ar veni din Ucraina, însă autoritățile nu au confirmat informația obținută pe surse de FANATIK. Un ofițer de marină care lucrează în port ridică o serie de semne de întrebare despre acest incident, de-a dreptul revoltat: cum de a ajuns acea zonă în port și ce se întâmpla dacă ajungea mult mai departe, dat fiind că era aproape de Oil Terminal?

Semne de întrebare după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Incidentul din Portul Constanța este investigat în acest moment de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona marină ar fi fost zărită prima oară în jurul orei 05:00, iar aceasta s-a autodetonat la 10:30. Portul a fost evacuat, iar în spitalele din Constanța a fost lansat planul alb. Toți medicii au fost chemați de acasă pentru ca în cazul unei nenorociri unitățile medicale să poată face față.

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Drona ar fi afectat o navă Hercules aflată în port, dar și o hală. Marinarul Adrian Mihălcioiu a comentat , precizând că, în mod normal, un astfel de aparat trebuia să fie observat de sistemele radar. Singura explicație ar fi ca drona să fie una ultra-modernă, de tipul aparaturii militare ”invizibile” pe care radarele nu le pot detecta.

Ofițer de marină, revoltat după explozia din port. Drona nu a fost depistată de sistemele radar

Ofițerul spune că dacă ar fi ajuns la platforma Neptun Deep sau Oil Terminal, economia și infrastructura energetică a României ar fi avut enorm de suferit. Norocul nostru, mai zice Mihălcioiu, este că aparatul cât o barcă a explodat înainte să atingă vreun punct sensibil.

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„Sunt câteva întrebări care ar trebui puse până să avem alte investigații. Cum naiba a intrat acea dronă în port? Sunt atâtea sisteme de securitate, chiar sunt la pământ toate? Ele pot fi văzute, pot fi depistate pe radar, e ca la orice barcă, ne gândim că poate vine o barcă cu imigranți, nu? Cum îi vedem? Sunt niște scanări care se fac pe luciul apei. Erau și niște atenționări pentru mine, cel puțin în zona porturilor, în zona de trafic a navelor. Chiar așa se plimbă oricine? Era aproape de Oil Terminal, dacă mai făcea puțin după colț.

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Vă dați seama ce însemna dacă ajungea la Oil Terminal! Era un haos total. Reparațiile și timpul pentru reparații erau devastatoare, nu ar mai fi funcționat nimic acolo. Era afectat tot importul, exportul. Vorbim despre supravegherea intrărilor și ieșirilor din port, totuși. Puteau intra în zona Neptun Deep, poate intra în platforma aia și se termina cu totul, cu toată extracția de gaze. Mă gândesc că e timp de război și mai e și aproape de noi. Sunt niște întrebări care ar trebui să fie pe buzele tuturor. Sunt foarte mulți bani băgați în apărare și iată ce se întâmplă!”, ne-a spus, în exclusivitate, marinarul.

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Cine se ocupă de securitatea din porturile constănțene

Întrebat cine operează sistemele de radar care pot detecta astfel de drone și cum sunt păzite porturile, Mihălcioiu ne-a declarat că Paza de Coastă din cadrul MAI are în gestiune astfel de radare, dar și și Autoritatea Navală se ocupă de siguranța porturilor.

„Avem așa: Paza de Coastă, din cadrul MAI, operează astfel de radare. Avem și flota maritimă, avem port-controlul de la Autoritatea Navală, sunt mai multe filtre, de asta mă miră cum scapă astfel de drone. O fi anti-radar de nu poate fi detectată și atunci se schimbă discuția. Totuși, era o chestie militară din ce am văzut în filmări. Norocul nostru e că nu a ajuns unde trebuie și s-a încurcat și s-a lovit de ceva moale, în barajele alea. Putea să facă mai multe probleme. Eu cred că ar trebui pusă întrebarea aceasta: chiar nu se poate asigura zona din punct de vedere al securității? Trebuie să ai o securitate minimală, cu câteva sute de mii de dolari ai făcut tot sistemul, cu senzori, cu tot”, ne-a mai spus Mihălcioiu.