News

Ofițer de marină, după explozia dronei marine din Constanța: „Cum naiba a intrat în port?”. Cât de aproape era de Oil Terminal și ce nenorocire se putea produce

Cum de a ajuns drona cu explozibil în Portul Constanța? Un ofițer de marină se revoltă după incidentul care a avut loc aproape de Oil Terminal. Ce nenorocire se putea produce
Dan Suta
05.06.2026 | 13:12
Ofiter de marina dupa explozia dronei marine din Constanta Cum naiba a intrat in port Cat de aproape era de Oil Terminal si ce nenorocire se putea produce
EXCLUSIV FANATIK
Ofițerul de marină Adrian Mihălcioiu, despre drona care a explodat în Portul Constanța. Dileme uriașe după incident. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Explozia dronei marine care a pătruns în Portul Constanța în dimineața de vineri, 5 iunie 2026, naște o serie de dileme. Aparatul care plutea pe mare, încărcat cu explozibil, de dimensiuni destul de mari (6 metri lungime) ar veni din Ucraina, însă autoritățile nu au confirmat informația obținută pe surse de FANATIK. Un ofițer de marină care lucrează în port ridică o serie de semne de întrebare despre acest incident, de-a dreptul revoltat: cum de a ajuns acea zonă în port și ce se întâmpla dacă ajungea mult mai departe, dat fiind că era aproape de Oil Terminal?

Semne de întrebare după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Incidentul din Portul Constanța este investigat în acest moment de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona marină ar fi fost zărită prima oară în jurul orei 05:00, iar aceasta s-a autodetonat la 10:30. Portul a fost evacuat, iar în spitalele din Constanța a fost lansat planul alb. Toți medicii au fost chemați de acasă pentru ca în cazul unei nenorociri unitățile medicale să poată face față.

ADVERTISEMENT

Drona ar fi afectat o navă Hercules aflată în port, dar și o hală. Marinarul Adrian Mihălcioiu a comentat incidentul din Constanța, precizând că, în mod normal, un astfel de aparat trebuia să fie observat de sistemele radar. Singura explicație ar fi ca drona să fie una ultra-modernă, de tipul aparaturii militare ”invizibile” pe care radarele nu le pot detecta.

Ofițer de marină, revoltat după explozia din port. Drona nu a fost depistată de sistemele radar

Ofițerul spune că dacă ar fi ajuns la platforma Neptun Deep sau Oil Terminal, economia și infrastructura energetică a României ar fi avut enorm de suferit. Norocul nostru, mai zice Mihălcioiu, este că aparatul cât o barcă a explodat înainte să atingă vreun punct sensibil.

ADVERTISEMENT
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi...
Digi24.ro
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”

„Sunt câteva întrebări care ar trebui puse până să avem alte investigații. Cum naiba a intrat acea dronă în port? Sunt atâtea sisteme de securitate, chiar sunt la pământ toate? Ele pot fi văzute, pot fi depistate pe radar, e ca la orice barcă, ne gândim că poate vine o barcă cu imigranți, nu? Cum îi vedem? Sunt niște scanări care se fac pe luciul apei. Erau și niște atenționări pentru mine, cel puțin în zona porturilor, în zona de trafic a navelor. Chiar așa se plimbă oricine? Era aproape de Oil Terminal, dacă mai făcea puțin după colț.

ADVERTISEMENT
Și-a
Digisport.ro
Și-a "bătut joc" de fata cea mică a președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"

Vă dați seama ce însemna dacă ajungea la Oil Terminal! Era un haos total. Reparațiile și timpul pentru reparații erau devastatoare, nu ar mai fi funcționat nimic acolo. Era afectat tot importul, exportul.  Vorbim despre supravegherea intrărilor și ieșirilor din port, totuși. Puteau intra în zona Neptun Deep, poate intra în platforma aia și se termina cu totul, cu toată extracția de gaze. Mă gândesc că e timp de război și mai e și aproape de noi. Sunt niște întrebări care ar trebui să fie pe buzele tuturor. Sunt foarte mulți bani băgați în apărare și iată ce se întâmplă!”, ne-a spus, în exclusivitate, marinarul.

ADVERTISEMENT

Cine se ocupă de securitatea din porturile constănțene

Întrebat cine operează sistemele de radar care pot detecta astfel de drone și cum sunt păzite porturile, Mihălcioiu ne-a declarat că Paza de Coastă din cadrul MAI are în gestiune astfel de radare, dar și Armata Română și Autoritatea Navală se ocupă de siguranța porturilor.

„Avem așa: Paza de Coastă, din cadrul MAI, operează astfel de radare. Avem și flota maritimă, avem port-controlul de la Autoritatea Navală, sunt mai multe filtre, de asta mă miră cum scapă astfel de drone. O fi anti-radar de nu poate fi detectată și atunci se schimbă discuția. Totuși, era o chestie militară din ce am văzut în filmări. Norocul nostru e că nu a ajuns unde trebuie și s-a încurcat și s-a lovit de ceva moale, în barajele alea. Putea să facă mai multe probleme. Eu cred că ar trebui pusă întrebarea aceasta: chiar nu se poate asigura zona din punct de vedere al securității? Trebuie să ai o securitate minimală, cu câteva sute de mii de dolari ai făcut tot sistemul, cu senzori, cu tot”, ne-a mai spus Mihălcioiu.

ADVERTISEMENT
Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost...
Fanatik
Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost prins de procurori cu milioanele în altar
Gigi Becali, verdict clar despre Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan:...
Fanatik
Gigi Becali, verdict clar despre Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan: „Sunt prieten cu el, dar nu se compară”
Ajutor de la stat pentru femeile care vor să rămână însărcinate. Câți bani...
Fanatik
Ajutor de la stat pentru femeile care vor să rămână însărcinate. Câți bani se acordă pentru tratament și care sunt condițiile
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce...
iamsport.ro
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat: 'S-ar plia foarte bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!