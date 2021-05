Ofiţerul de presă al DDB îl distruge pe Mario Nicolae: ”Îţi reamintesc doar să taci”

Ofiţerul de presă al DDB, Daniel Șendre, a pus tunurile pe managerul sportiv de la Dinamo, Mario Nicolae, pe care îl acuză că mai mult vorbește cu presa decât să-și facă treaba la club.

Oficialul ”câinilor” este una dintre cele mai criticate persoane din club, considerându-se că managementul său este unul dezastruoas.

În urmă cu două săptămâni, Mario Nicolae a declarat că va spune la finalul campionatului tot ceea ce s-a întâmplat la Dinamo în această perioadă și consideră că mulți vor avea un șoc în urma dezvăluirilor sale.

Mario Nicolae, pus la zid de ofițerul de presă al DDB

Nemulțumirea lui Daniel Șendre, ofițerul de presă al DDB a venit în urma unui interviu pe care Mario Nicolae l-a acordat pentru prosport.ro și în care anunța că vrea să schimbe din rădăcini clubul Dinamo.

Într-o postare făcută pe contul de Facebook cu titlul ”TACI, MARIO, TACI!”, jurnalistul pune tunurile pe oficialul dinamovist: ”Da, deci dați-vă, că vine Mario! Și ce face el!? Păi, astăzi, Mario face “revoluție” la Dinamo …. în PROSPORT. ‘Reorganizează clubul din rădăcini, structură, oameni, management, angajați, tot ce înseamnă viața clubului de zi cu zi.’ De parcă noi, restul fraierilor, n-am fi dat deloc pe la școală”.

”Am amintit de Prosport, pentru că pe acolo face el majoritatea lucrurilor, ieri vorbea despre investitor și își dădea cu părerea despre ce pot face suporterii DDB și ce nu. Da, da, cam astea erau preocupările lui în zi de meci! Meci pe care, de altfel, Dinamo l-a pierdut!”, își continuă Șendre atacul.

Lui Nicolae i se cere să apară mai puțin în presă

”I s-a transmis în urmă cu vreo 3 săptămâni să facă un efort și să tacă. Mi s-a părut mie normal, așa, ca în situația în care era Dinamo atunci, cel mai nimerit pentru toți angajații ar fi fost să vorbească mai puțin și să facă mai multe. Cam cum procedează suporterii, de vreo 2 ani, gen.

Știu că a primit mesajul, însă Mario chiar nu poate fără PR, am curaj să bag mâna în foc că nu a refuzat să dialogheze cu un jurnalist pentru un alt articol mișto, niciodată. Bine, asta în cazul în care pe jurnaliști nu îi sună chiar el.

Și ce mai aflăm noi din presă că a mai făcut Mario!? ‘Un dosar de sarcini, la nivel de organizare sporitivă, care e foarte STUFOS’. Dar fără șină, bănuiesc, pentru că Mario este un manager modern”, mai scrie ofițerul de presă al DDB.

Șendre cere decență la Dinamo

”Bravo, Mario, bravo! Mă bucur că te gândești la viitor, DAR VEZI CĂ DINAMO E TOT ÎN CĂCAT, PÂNĂ LA GÂT, ÎN PREZENT! Dacă nu bate duminică pe FC ARGEȘ, se afundă până peste urechi. Calculează tu, dragă manager sportiv cu aspirații de președinte executiv, în câte minute se poate scufunda Dinamo DE TOT, la ultimul meci!

GREȘIT! Dacă, Doamne Ferește, va apăra Gudmund, în primele două-trei minute e gata, îți zic eu! Văzând cât de prezent e prin presă, mă întreb uneori când mai are el timp să își facă treaba pentru care a fost angajat. La Dinamo în primul rând e nevoie de DECENȚĂ!

Iar Mario trebuie să răspundă mai întâi la niște întrebări despre TRECUT. O știe bine, i-am spus-o direct, află acum și că în discuția aia, că am avut una, prin telefon, pe mine nu m-a păcălit. Dar recunosc că are această calitate, reușește să fie foarte convingător, are un întreg arsenal pe care îl aruncă în joc”, notează Daniel Șendre.

Acuzat că uită să menționeze ajutorul venit de la suporteri

”Și ca să înțelegeți despre ce vorbesc, vă reamintesc de FILANTROPICA. Ți se face ‘milă’, ți-a luat banii! Mario îți ia și casa. Fața la joc, Mario, fața la joc, Dinamo nu e salvat, încă! Îmi pun însă mari speranțe în Dușan, singurul care ar avea căderea să vorbească de acolo!

Și încă ceva, că tot vorbea el de restructurare, reorganizare și ce mai plănuia ‘domnul președinte’ de la Dinamo. Nici măcar o vorbuliță de DDB, boss? Nici măcar în treacăt, așa!? Înghesuit un ‘DDB’, într-un colțișor de interviu, undeva!?

Bine, domnu’ Mario, tu știi mai bine! EU ÎȚI REAMINTESC DOAR SĂ TACI! Și vezi că cică sunt spaniolii prin București, poate ne ajuți să rezolvăm, strategule mare!”, se încheie mesajul jurnalistului.