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Episodul nu a trecut neobservat nici în Israel, unde presa a relatat pe larg despre momentul tensionat petrecut în Ghencea, iar viitorul fotbalistului este pus sub semnul întrebării.

Incidentul cu Ofri Arad a ajuns în Israel! „A fost umilit”

Ofri Arad a fost rezervă în meciul contra celor de la Csikszereda, dar a fost introdus la pauză, în locul lui Joao Paulo, dar nu a rezistat pe gazon decât 33 de minute. Laurențiu Reghecampf a fost foarte dezamăgit de evoluția elevului său și l-a scos din teren, într-un moment de nervozitate rar văzut la tehnicianul român

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Episodul a ajuns rapid și în presa israeliană: “Ofri Arad a fost umilit in Romania. Viitorul său la club este pus sub semnul întrebării”, a titrat într-un material dedicat situației mijlocașului de la FCSB.

Jurnaliștii israelieni pentru fotbalist și au evidențiat atât schimbarea prematură, cât și reacția lui Laurențiu Reghecampf.

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„O seară dificilă a avut astăzi (sâmbătă) Ofri Arad în România. Mijlocașul israelian al celor de la Steaua București a intrat la pauză în partida cu Csikszereda, însă a fost schimbat încă din minutul 78, după doar 33 de minute petrecute pe teren. Antrenorul Laurențiu Reghecampf s-a înfuriat pe jucător în momentul schimbării, în timp ce Arad a părut inițial confuz și a întârziat să părăsească terenul. Momentul a stârnit reacții și din partea comentatorilor televiziunii române, care au fost surprinși de intensitatea reacției tehnicianului”, au scris jurnaliștii israelieni.

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Ofri Arad, cu bagajele făcute?

Ofri Arad a ajuns la FCSB în ianuarie 2026, după o ultimă experiență la formația Kairat Almaty din Kazahstan, alături de care evoluase în supergrupa de Champions League. La 10 luni distanță, în pofida unor evoluții mai fericite (barajul cu Dinamo), fotbalistul nu pare capabil să se impună titular la FCSB, iar patronul echipei, Gigi Becali, și-a pierdut răbdarea cu el. Cel mai probabil, omul de afaceri în perioada următoare.

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Ofri Arad mai are contract cu FCSB încă un an și jumătate, iar salariul său lunar este de 20.000 de euro pe lună, conform presei din Israel.