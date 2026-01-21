Sport

Ofri Arad a primit „botezul” la FCSB. Imagini de senzație de la Zagreb cu noul jucător al campioanei României. Video

Ofri Arad a fost inclus în delegația pentru meciul european din Croația și a avut parte de un moment special la primul antrenament alături de noii săi colegi.
Alex Bodnariu
22.01.2026 | 00:06
Ofri Arad, mijlocașul transferat de FCSB în această iarnă, a fost luat în delegație în Croația pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League, iar jucătorul a primit „botezul” din partea colegilor săi în timpul antrenamentului oficial.

Campioana României a bifat doar două transferuri în această perioadă de mercato. La FCSB au ajuns fundașul central Andre Duarte, care ultima oară a jucat în campionatul Ungariei, la Újpest FC, și mijlocașul israelian Ofri Arad, care în prima parte a sezonului a îmbrăcat tricoul celor de la Kairat Almaty.

Cei doi jucători au fost luați în delegația FCSB-ului pentru duelul crucial din Europa League cu Dinamo Zagreb. Campioana României are nevoie de un succes pentru a rămâne cu șanse la calificarea în fazele superioare ale competiției.

Ofri Arad a avut parte de o surpriză în timpul antrenamentului oficial premergător meciului cu Dinamo Zagreb. Acesta a primit „botezul” din partea noilor săi colegi, imaginile fiind postate de FCSB pe rețelele de socializare, spre deliciul suporterilor din Capitală.

„În primul rând, este uimitor să fiu aici, la București. Din primul moment, toată lumea a fost foarte drăguță cu mine și m-a primit cu brațele deschise și vreau să spun un mare mulțumesc pentru asta. Nu știam foarte multe despre club, dar cred că am ajuns la un club foarte mare, cu un nume important. Pot spune că m-au căutat, însă, în momentul în care am auzit de Steaua, am realizat că numele acestui club vorbește de la sine, fără să fie nevoie de alte explicații.

A fost o decizie ușoară și sunt foarte fericit că sunt aici. Sincer, i-am spus agentului meu că îmi doresc ceva care să mă entuziasmeze. Am avut multe opțiuni și multe cluburi care m-au contactat, dar atunci când agentul meu mi-a spus că există această posibilitate, am simțit imediat că este direcția corectă pentru mine.

I-am spus că asta simt, că vreau să merg mai departe cu această ofertă și sunt foarte fericit că totul a mers bine și că sunt aici acum. Echipa este campioană, iar acest lucru mi s-a părut foarte natural. Îmi doresc să câștig campionatul în fiecare sezon. Performanțele mele sunt bune, iar faptul că ajung la o echipă campioană este ceva foarte frumos. Asta înseamnă că există o echipă bună, antrenori buni și un moment bun”, au fost primele declarații oferite de Ofri Arad după ce a semnat cu FCSB.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
