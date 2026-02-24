Ofri Arad, debut la FCSB! Mihai Stoica a dat verdictul: „Va face parte din coloana vertebrală a echipei”. Anunţă noi transferuri tari

Ofri Arad (27 de ani) a atras toate privirile la FCSB – Metaloglobus 4-1. Mijlocașul a jucat doar 45 de minute, dar l-a impresionat pe Gigi Becali. Mihai Stoica a lăudat și el prestația internaționalului israelian.
Ofri Arad a debutat la FCSB la o lună de la transfer. Pentru mijlocașul israelian, căruia i-a fost anulat un gol pe motiv de ofsaid, a fost motiv de sărbătoare. Întreaga familie a venit pe Arena Națională să îl susțină la partida cu Metaloglobus.
„A fost un teren foarte greu. Ofri a jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent. Gigi a zis foarte bine că nu are ritm. Bineînțeles că nu are ritm. Nu a mai jucat de la finalul lui octombrie. Nu cred că a intrepretat vreo fază greșit. Putea să și marcheze, a fost o chestie de centimetri. E un jucător pe care ne bazăm și care cred că va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a acestei echipe.
Așa cum s-a dovedit până acum, chiar dacă evoluțiile echipei au fost fluctuante, dar ale lui au fost foarte bune, Andre Duarte. Andre Duarte e o achiziție execelentă și cred că toate achizițiile făcute în iarnă au fost inspirate. Deci și Joao Paulo.
(n.r. – De ce Arad a jucat doar 45 de minute) Așa a fost de la început să joace o repriză. Chiar era cu semnul întrebării pentru că terenul era foarte greu”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Chiar dacă pare condamnată la play-out în acest sezon, FCSB se gândește deja la campania de mercato din vară. Mihai Stoica a promis că roș-albaștrii vor transfera fotbaliști de foarte mare valoare.
„Nu o să ne oprim aici. O să studiem o piață foarte intensă acum și cred că vom puncta și în vară în perioada de transferuri. E o generație care trebuie reîmprospătată, dacă nu schimbată. (n.r. – Mai aduceți 2-3 jucători la vară?) Da”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.