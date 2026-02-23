Ofri Arad, gol anulat la debutul în tricoul FCSB! Gestul fotbalistului, după ce reușise să marcheze. Foto

ADVERTISEMENT

FCSB a primit vizita celor de la Metaloglobus în epilogul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Ofri Arad, titular la debutul în tricoul campioanei României, a izbutit să marcheze. Reușita mijlocașului defensiv a fost anulată corect pe motiv de ofsaid.

Ofri Arad, gol anulat în FCSB – Metaloglobus! Gestul făcut după ce a marcat

Începutul meciului FCSB – Metaloglobus a fost extrem de dinamic. Daniel Bîrligea a marcat în minutul 6, în timp ce Huiban, fostul fotbalist al Stelei, a restabilit egalitatea un minut mai târziu. În minutul 13, noile achiziții ale FCSB au combinat, iar balonul a ajuns din nou în poarta oaspeților.

Joao Paulo a centrat din partea dreaptă, Bîrligea a deviat balonul, iar Ofri Arad a împins balonul în poartă din câțiva metri. Israelianul a sărbătorit reușita într-un mod inedit: și-a pus mingea sub tricou, dedicând reușita soției sale însărcinate. Shani Berger Arad a urmărit meciul din tribună și s-a bucurat după ce noul jucător al FCSB-ului a trimis mingea în poartă.

Din nefericire pentru cei doi, reușita nu a fost validată. Ofri Arad se afla într-o poziție de ofsaid în momentul în care Daniel Bîrligea a deviat balonul, iar golul a fost anulat după ce faza a fost verificată în camera VAR. Tabela arăta în acel moment scorul de 1-1, însă campioana României a revenit în avantaj în minutul 26, după golul înscris de Darius Olaru.

Ofri Arad, debut la FCSB în meciul cu Metaloglobus

, Ofri Arad a debutat la FCSB în . Fotbalistul israelian a semnat cu gruparea „roș-albastră” în această iarnă, după despărțirea de Kairat Almaty, formația din Kazahstan alături de care a jucat în UEFA Champions League.

în care a dezvăluit culisele mutării, afirmând că internaționalul israelian este un jucător mult mai bun decât Adrian Șut, fotbalist vândut de FCSB în această iarnă la gruparea arabă Al Ain.