Ofri Arad, gol anulat la debutul în tricoul FCSB! Gestul fotbalistului, după ce reușise să marcheze. Foto

Ofri Arad a reușit să bage mingea în poartă la debutul în tricoul FCSB. Golul a fost anulat de VAR pentru o poziție de ofsaid. Cui îi dedicase reușita?!
Bogdan Mariș, Cristian Măciucă
23.02.2026 | 20:56
Ofri Arad a trimis balonul în poartă în partida FCSB - Metaloglobus, însă reușita a fost anulată. FOTO: Fanatik
FCSB a primit vizita celor de la Metaloglobus în epilogul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Ofri Arad, titular la debutul în tricoul campioanei României, a izbutit să marcheze. Reușita mijlocașului defensiv a fost anulată corect pe motiv de ofsaid.

Ofri Arad, gol anulat în FCSB – Metaloglobus! Gestul făcut după ce a marcat

Începutul meciului FCSB – Metaloglobus a fost extrem de dinamic. Daniel Bîrligea a marcat în minutul 6, în timp ce Huiban, fostul fotbalist al Stelei, a restabilit egalitatea un minut mai târziu. În minutul 13, noile achiziții ale FCSB au combinat, iar balonul a ajuns din nou în poarta oaspeților.

Joao Paulo a centrat din partea dreaptă, Bîrligea a deviat balonul, iar Ofri Arad a împins balonul în poartă din câțiva metri. Israelianul a sărbătorit reușita într-un mod inedit: și-a pus mingea sub tricou, dedicând reușita soției sale însărcinate. Shani Berger Arad a urmărit meciul din tribună și s-a bucurat după ce noul jucător al FCSB-ului a trimis mingea în poartă.

Ofri Arad
Ofri Arad a trimis balonul în poartă în meciul FCSB – Metaloglobus și a dedicat golul soției, însă reușita a fost anulată. FOTO: captură Prima Sport

Din nefericire pentru cei doi, reușita nu a fost validată. Ofri Arad se afla într-o poziție de ofsaid în momentul în care Daniel Bîrligea a deviat balonul, iar golul a fost anulat după ce faza a fost verificată în camera VAR. Tabela arăta în acel moment scorul de 1-1, însă campioana României a revenit în avantaj în minutul 26, după golul înscris de Darius Olaru.

Ofri Arad, debut la FCSB în meciul cu Metaloglobus

După cum anunța Mihai Stoica la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Ofri Arad a debutat la FCSB în partida cu Metaloglobus din etapa 28 a Superligii. Fotbalistul israelian a semnat cu gruparea „roș-albastră” în această iarnă, după despărțirea de Kairat Almaty, formația din Kazahstan alături de care a jucat în UEFA Champions League.

Impresarul care a contribuit la transferul lui Ofri Arad la FCSB a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK în care a dezvăluit culisele mutării, afirmând că internaționalul israelian este un jucător mult mai bun decât Adrian Șut, fotbalist vândut de FCSB în această iarnă la gruparea arabă Al Ain.

