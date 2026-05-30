Ofri Arad, mesaj pentru Gigi Becali după ce a dat golul victoriei în Dinamo – FCSB: „Nu vreau să plec! Mi-am demonstrat valoarea”

FCSB s-a calificat în cupele europene după două meciuri de baraj cu mari emoții! Eroul din meciul cu Dinamo a fost Ofri Arad, care a avut un mesaj pentru patron și suporteri la finalul partidei
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
30.05.2026 | 10:00
Ofri Arad, bucuros după ce a marcat golul victoriei în Dinamo - FCSB 1-2 Foto: Sport Pictures
Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat ca un jucător de Champions League atunci când a venit la FCSB. Din păcate, el nu a venit la echipă pregătit fizic și a suferit și o accidentare, iar acest lucru a făcut ca el să evolueze foarte puține minute pentru roș-albaștri. Israelianul a intrat în prelungirile barajului cu Dinamo și și-a calificat echipa în UEFA Conference League.

Ofri Arad este gata să-și arate calitatea în sezonul următor

Mijlocașul israelian Ofri Arad a fost adus la FCSB la recomandările lui Mihai Stoica, care l-a urmărit cu atenție în perioada în care el evolua la Kairat Almaty. Echipa kazahă a jucat în faza principală a Ligii Campionilor, iar ultimul său gol înainte de cel cu Dinamo a fost împotriva Interului lui Cristi Chivu.

Chiar dacă el nu a avut timp să arate foarte multe pentru noua sa echipă, golul său a salvat un sezon ratat al bucureștenilor, iar acum este gata să se pregătească intens pentru noul sezon, în care vrea să rămână alături de echipa lui Gigi Becali: „Mă bucur că s-a terminat așa. Ne-am atins obiectivul, iar acum avem timp să ne odihnim pentru sezonul următor. FCSB merită să fie pe o poziție mai bună. Am avut câteva accidentări, am fost puțin ghinionist. Mă bucur că m-am întors la timp și am avut șansa să înscriu și să-mi ajut echipa.

(n.r. – despre critici) Nu citesc presa. Familia mă ajută foarte tare să trec peste momentele dificile. Mi-a fost greu pentru că nu am putut să-mi ajut echipa din prima, deoarece câteva accidentări m-au ținut departe de gazon. M-am recuperat cât de repede am putut și că am venit la țanc pentru a-mi ajuta colegii. Visam la acest moment. 

Nu m-am gândit niciodată să plec. Sunt 100% pentru acest club, am contract și nu i-am spus niciodată agentului meu că vreau să plec. E adevărat că nu am jucat atât de mult, așa că nimeni nu mi-a putut vedea calitățile, dar cred că din aceste puține minute pe care le-am primit mi-am arătat adevărata valoare”, a spus Ofri Arad la finalul meciului cu Dinamo.

Duelul israelienilor la Dinamo – FCSB. Ce mesaj i-a transmis Ofri Arad lui Stoinov

Este un lucru destul de rar întâlnit în SuperLiga României ca ambele echipe care se duelează să aibă pe teren câte un israelian. Așa s-a întâmplat în Dinamo – FCSB, meci în care Nikita Stoinov și Ofri Arad au fost adversari. Cei doi sunt prieteni și se cunosc foarte bine, ba chiar stoperul lui Dinamo i-a oferit sfaturi lui Ofri înainte de a accepta propunerea roș-albaștrilor.

„Îi urez succes la națională lui Nikita. Suntem prieteni, înainte să vin am vorbit cu el. M-a felicitat pentru gol și mi-a urat baftă pe viitor. Este un apărător foarte bun și sper să ajungă tot mai sus, pentru că are o calitate foarte bună și este foarte tânăr”, a mai spus Ofri Arad.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12", a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity", „Ultima fază", „Români ca lumea" sau „Tribal Worldwide Romania", proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
