Ofri Arad, mesaj pentru Gigi Becali după ce a dat golul victoriei în Dinamo – FCSB: „Nu vreau să plec! Mi-am demonstrat valoarea”

Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat ca un jucător de Champions League atunci când a venit la FCSB. Din păcate, el nu a venit la echipă pregătit fizic și a suferit și o accidentare, iar acest lucru a făcut ca el să evolueze foarte puține minute pentru roș-albaștri. Israelianul a intrat în prelungirile barajului cu Dinamo și și-a calificat echipa în UEFA Conference League.
Mijlocașul israelian Ofri Arad a fost adus la FCSB la recomandările lui Mihai Stoica, care l-a urmărit cu atenție în perioada în care el evolua la Kairat Almaty. Echipa kazahă a jucat în faza principală a Ligii Campionilor, iar ultimul său gol înainte de cel cu Dinamo a fost împotriva Interului lui Cristi Chivu.
Chiar dacă el nu a avut timp să arate foarte multe pentru noua sa echipă, golul său a salvat un sezon ratat al bucureștenilor, iar acum este gata să se pregătească intens pentru noul sezon, în care vrea să rămână alături de echipa lui Gigi Becali: „Mă bucur că s-a terminat așa. Ne-am atins obiectivul, iar acum avem timp să ne odihnim pentru sezonul următor. FCSB merită să fie pe o poziție mai bună. Am avut câteva accidentări, am fost puțin ghinionist. Mă bucur că m-am întors la timp și am avut șansa să înscriu și să-mi ajut echipa.
(n.r. – despre critici) Nu citesc presa. Familia mă ajută foarte tare să trec peste momentele dificile. Mi-a fost greu pentru că nu am putut să-mi ajut echipa din prima, deoarece câteva accidentări m-au ținut departe de gazon. M-am recuperat cât de repede am putut și că am venit la țanc pentru a-mi ajuta colegii. Visam la acest moment.
Nu m-am gândit niciodată să plec. Sunt 100% pentru acest club, am contract și nu i-am spus niciodată agentului meu că vreau să plec. E adevărat că nu am jucat atât de mult, așa că nimeni nu mi-a putut vedea calitățile, dar cred că din aceste puține minute pe care le-am primit mi-am arătat adevărata valoare”, a spus Ofri Arad la finalul meciului cu Dinamo.
Este un lucru destul de rar întâlnit în SuperLiga României ca ambele echipe care se duelează să aibă pe teren câte un israelian. Așa s-a întâmplat în Dinamo – FCSB, meci în care Nikita Stoinov și Ofri Arad au fost adversari. Cei doi sunt prieteni și se cunosc foarte bine, ba chiar stoperul lui Dinamo i-a oferit sfaturi lui Ofri înainte de a accepta propunerea roș-albaștrilor.
„Îi urez succes la națională lui Nikita. Suntem prieteni, înainte să vin am vorbit cu el. M-a felicitat pentru gol și mi-a urat baftă pe viitor. Este un apărător foarte bun și sper să ajungă tot mai sus, pentru că are o calitate foarte bună și este foarte tânăr”, a mai spus Ofri Arad.