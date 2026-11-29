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Ofri Arad a fost scos din teren după nici 30 de minute de joc, cu toate că fusese introdus la pauza meciului cu Csikszereda. Invitații din studioul FANATIK SUPERLIGA cred că Gigi Becali l-a pierdut definitiv pe fotbalist, care va căuta să plece cu prima ocazie de la echipă.

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Mai mult, Vivi Răchită crede că această schimbare nu s-ar fi produs dacă Meme Stoica mai era la echipă. În general, specialiștii din fotbal cred că Ofri Arad nu mai are viitor la FCSB. „Sunt convins că, dacă Meme era la echipă, Ofri Arad nu mai pățea ce a pățit aseară. Era un jucător adus de Meme. Nu-l scotea nici Gigi, nici Reghe. Arad e un jucător pe care să-l scoți în meciul cu Csikszereda, să-ți bați joc de el? După ce s-a întâmplat aseară, nu cred că Ofri Arad va mai băga capul în talpă.

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Eu cred că, la plecarea lui Meme, Reghe are un mare aport. Meme l-a primit, i-a făcut filmuleț. Reghe, când Meme a plecat, i-a dat un telefon, nu i-a răspuns, i-a dat un mesaj. Reghe a vrut să scape de Meme ca să rămână el manager general, să aducă jucători, să ia puterea, cum se spune. Era un jucător adus de Meme”, a explicat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

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și are o cu totul altă părere: „Putea să fie și tatăl lui Meme. După declarațiile făcute de Gigi, când a zis că nu-l mai interesează de nimeni, că el face schimbările, putea să fie și tatăl lui Meme. Eu eram în avion acum, dacă eram în locul lui Ofri Arad. Unii acceptă ca să-și ia salariile, sunt jucători care nu acceptă. Eu am plecat de la Brescia pentru că a spus: «Bă, nu am nevoie de vedete!». M-am urcat în avion și am mers la Rapid. Trebuie să și poți, să și vrei. Dacă te interesează doar banii… Eu cred că nici în primii 22 nu mai prinde loc.”

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Adrian Ilie și-a adus aminte de un moment similar din vestiarul Valenciei

Aflat și el în studioul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie și-a adus aminte de un episod similar din vestiarul Valenciei. „Eu cred că el a procedat ca un jucător profesionist. Dacă nu o să-i convină, o să plece în iarnă. Reghe a gestionat situația prost. A văzut că nu a intrat bine în joc, îl chemai la margine, îi mai dădeai 10 minute, stăteai de vorbă cu el, îi spuneai să-și vadă de treabă, să nu mai joace numai la călcâie și să piardă toate mingile, pentru că era clar că Gigi o să-l scoată.

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. Au fost momente și la Valencia, când Ranieri l-a scos pe Ortega în minutul 20 pentru că nu stătea bine în teren. Ortega se duce direct la vestiar și, după o săptămână, face conferință și e dat afară de la echipă. «Ești plătit de noi, de club. Chiar dacă te-am scos, e decizia antrenorului.»

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Pentru 12 minute care mai erau din joc, să scoți un jucător pe care l-ai băgat la pauză? Dacă schimbarea a fost făcută, l-ai băgat cu un scop. Că a început prost, îl chemi la bancă, îi mai dai 10 minute: «Stai liniștit, nu e nevoie, stai liniștit că ai 2-0!». Putea fi un câștig, pentru că mai sunt etape de jucat. Nu știu, din punct de vedere mental, cred că l-au pierdut”, a declarat „Cobra” Adi Ilie.

Marius Șumudică e de părere că Ofri Arad a fost umilit prin schimbarea neașteptată

La rândul său, antrenorul Marius Șumudică e de părere că Ofri Arad a fost umilit: „Urât, am văzut. Urât, urât! Și eu am făcut același lucru săptămâna trecută, am scos un copil. Simțeam că jucăm 11 contra 10 și că dă Kovacs multe galbene. L-am băgat pe Amin, a luat galben la primul atac, l-am schimbat imediat. Era un jucător fără experiență, de 20 de ani. Mi-era frică să nu rămân în 9, era deja Pantalon eliminat. Mi-am dat seama ce a simțit copilul, el a înțeles.

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Ce s-a întâmplat ieri e jenant. Nu mi s-a întâmplat niciodată, nu știu ce a simțit. Nu știu ce reacție aș fi avut, dar nu aș fi avut aceeași reacție pe care a avut-o Ofri Arad, să se ducă așa liniștit pe bancă. N-aș fi avut niciodată reacția asta. Eu nu puteam să am reacția asta.

Ce este și mai grav, nu discut eu despre FCSB, Gigi, Reghecampf, este solidaritatea jucătorilor de după meci, care au fost alături de el. E o povară, devine ceva de gestionat. Probabil că jucătorii au spus: «Și nouă ni se poate întâmpla așa ceva» și intervin fisuri. Dacă jucătorii sunt solidari, se duc lângă el, îl iau în brațe, înseamnă că se întâmplă ceva acolo.

OK, a fost pe fondul unui joc slab, dar era deja 2-0. Dacă era rezultatul strâns, 1-0, 1-1, era de înțeles. Reghecampf știe cel mai bine. Este josnic, umilitor, e un jucător care a venit din Champions League. Reghe are talent mare, mi-a plăcut că a avut talent”.