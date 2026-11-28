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Ofri Arad (28 de ani) nu a rezistat pe teren decât 32 de minute în FCSB – Csikszereda. Mijlocașul israelian a fost introdus la pauza meciului din Ghencea, dar a ieșit după ce a comis mai multe erori care l-au scos din sărite pe Laurențiu Reghecampf.

După FCSB – Csikszereda 2-0, Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Ofri Arad și l-a lăudat pe Laurențiu Reghecampf pentru schimbarea israelianului cu Aymen Boutoutaou. Latifundiarul susține că ideea i-a aparținut antrenorului și a transmis că Arad nu va mai juca la prima echipă a roș-albaștrilor.

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„Este prima dată în viața mea, de când sunt în fotbal, când nu mai era MM pe bancă să-i zic să-l schimbe pe Arad. Când l-am văzut că e schimbat, am zis că nu se poate așa ceva, gând la gând! Voiam eu să dau telefon să fie scos, și uite că a făcut-o Reghe și bravo lui! Îl felicit că a făcut așa ceva. Nu se poate, toate mingile le dai la adversari, le pierzi!? Joacă, mă, fotbal!

Arad are contract, nu pleacă. O să îl băgăm la echipa a doua. Nu ai ce să faci cu el. Când ai 2-0 și joci cu Csikszereda… Nu se poate așa. Intri, ai 2-0, joacă fotbal să fie 3-0. Nu aveam nevoie, dar în situația asta îl puteam da, mingea era numai la noi. Dacă joci așa, când nu ai presiune… Urcă cu mingea la picior, că de-aia ești mijlocaș. Nu e în regulă! Nu am nevoie de asemenea jucători”, a tunat Gigi Becali, la

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Ofri Arad, scos după doar 32 de minute în FCSB – Csikszereda

FCSB a condus-o la pauză cu 2-0 pe Csikszereda după golurile lui Joyskim Dawa Laurențiu Regehcampf și-a permis astfel să facă două modificări și i-a introdus în minutul 46 pe Ofri Arad și pe Juri Cisotti, care i-au înlocuit pe Joao Paulo, respectiv David Miculescu.

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Internaționalul din Israel nu a dat însă randamentul scontat și, după aproximativ jumătate de oră, a fost schimbat. În minutul 78, Reghecampf l-a scos din teren pe Ofri Arad și l-a introdus pe .

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Decizia antrenorului a părut să nu îi convingă deloc lui Arad, care a început să gesticuleze nervos. Nici Reghecampf nu s-a lăsat mai prejos care a început să îl certe pe fostul fotbalist de la Kairat Almaty.

Reghe l-a certat în direct pe Arad

După ce a trecut pe lângă tehnicianul roș-albaștrilor, Arad s-a dus pe banca de rezerve, fără să dea mâna cu vreun coleg sau cu cineva din staff. „Wow! Ce îl ceartă Laurențiu Reghecampf. Una dintre cele mai neplăcute situații din fotbal pentru un jucător, să intri pe pe parcurs și să te scoată”, a reacționat comentatorul Digi Sport, Andrei Tivilichi.

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„Mai rar vezi lucruri de genul ăsta. Ofri Arad întreba de ce, iar Reghecampf îl ceartă pe israelian. Ok, a jucat slab Ofri Arad, dar…”, a spus și colegul său, Dan Ștefănescu.