Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto

În așteptarea debutului la FCSB, Ofri Arad a avut un șoc. Ce reacție a avut mijlocașul israelian când a făcut pentru prima dată cunoștință cu iarna grea din România.
Cristian Măciucă
18.02.2026 | 16:30
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB. Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. FOTO: Fanatik
Ofri Arad este unul dintre cele mai spectaculoase transferuri făcute de FCSB în acest sezon. Sosit în iarnă, mijlocașul din Israel n-a apucat să debuteze la campioana României. Între timp, zăpada l-a speriat pe fotbalistul în vârstă de 27 de ani.

Ofri Arad, speriat înaintea debutului la FCSB

Ofri Arad a sosit la FCSB în ianuarie 2026. El a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Kairat Almaty. Transferul a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Deși a trecut o lună de când a ajuns sub comanda lui Elias Charalambous, israelianul nu a apucat deocamdată să îmbrace tricoul roș-albastru din cauza unor probleme medicale.

Așteptarea a luat însă sfârșit. Mihai Stoica a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Arad e apt de joc și ar putea apărea pe teren chiar în meciul din etapa cu numărul 28. FCSB primește vizita lui Metaloglobus, luni, 23 februarie, de la ora 20:00.

Cu mai puțin de o săptămână rămasă până la duelul cu gruparea din Pantelimon, Bucureștiul a fost acaparat de ninsoare N-a scăpat nici mașina lui Ofri Arad, care a fost „îngropată” în totalitate sub zăpadă. Mijlocașul central a rămas șocat și a postat întâmplarea la InstaStory. „Cum scot asta? Întreb pentru un prieten”, a scris fotbalistul pe rețelele de socializare.

mașina lui arad în zăpadă
Mașina lui Ofri Arad sub zăpadă. Foto: Instagram

L-am adus pe Arad, un jucător cu un CV cum nu prea au fost aduși în România. Testele medicale au fost impecabile. Singura problemă era că e în urmă cu pregătirea și că era lipsit de forță. N-aveam cum să știu că va lipsi o perioadă atât de lungă” – Mihai Stoica

Ce scriu israelienii despre debutul lui Arad la FCSB

Cu 10 meciuri la echipa națională, situația lui Ofri Arad de la FCSB a stârnit interesul pentru presa din „Țara Sfântă”. Israelienii sunt nerăbdători să-l vadă cât mai repede la lucru pe conaționalul lor.

„Lucrurile se încing la Steaua București (n.r. – FCSB), iar de data aceasta în centrul discuțiilor este fotbalistul israelian Ofri Arad. Presa românească a relatat un schimb de replici aprins între patronul clubului, Gigi Becali, și directorul tehnic Mihai Stoica, pe tema transferului jucătorului”, au scris israelienii.

O altă publicație din Israel a abordat și ea subiectul Ofri Arad. Jurnaliștii se așteaptă să îl vadă pe mijlocaș pe teren în confruntarea cu Metaloglobus. „Pentru prima dată de când a semnat cu echipa acum câteva săptămâni, Ofri Arad este așteptat să fie titular la Steaua București (n.r. – FCSB).

Echipa românească va găzdui codașa campionatului, Metalglobus, iar clubul vrea ca Arad să fie folosit pentru aproximativ 60 de minute de joc. Transferul lui Arad a fost primit cu mare entuziasm.

Un jucător liber de contract, cu apariții internaționale pentru echipa națională a țării sale, care a jucat regulat în Liga Campionilor pentru Kairat și a sosit gratuit. Însă entuziasmul a fost înlocuit de o dezamăgire deschisă atunci când absența sa, parțial din cauza unei intervenții chirurgicale, a devenit din ce în ce mai lungă”, au mai jurnaliștii din Israel.

  • 10 selecții are Ofri Arad la naționala de seniori a Israelului
  • 1,2 milioane de euro e cota de piață a lui Arad, conform transfermarkt.com
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
