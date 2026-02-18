Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto

ADVERTISEMENT

Ofri Arad este unul dintre cele mai spectaculoase transferuri făcute de FCSB în acest sezon. Sosit în iarnă, mijlocașul din Israel n-a apucat să debuteze la campioana României. Între timp, zăpada l-a speriat pe fotbalistul în vârstă de 27 de ani.

Ofri Arad, speriat înaintea debutului la FCSB

El a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Kairat Almaty. Transferul a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Deși a trecut o lună de când a ajuns sub comanda lui Elias Charalambous, israelianul nu a apucat deocamdată să îmbrace tricoul roș-albastru din cauza unor probleme medicale.

Așteptarea a luat însă sfârșit. și ar putea apărea pe teren chiar în meciul din etapa cu numărul 28. FCSB primește vizita lui Metaloglobus, luni, 23 februarie, de la ora 20:00.

Cu mai puțin de o săptămână rămasă până la duelul cu gruparea din Pantelimon, Bucureștiul a fost acaparat de ninsoare N-a scăpat nici mașina lui Ofri Arad, care a fost „îngropată” în totalitate sub zăpadă. Mijlocașul central a rămas șocat și a postat întâmplarea la InstaStory. „Cum scot asta? Întreb pentru un prieten”, a scris fotbalistul pe rețelele de socializare.

L-am adus pe Arad, un jucător cu un CV cum nu prea au fost aduși în România. Testele medicale au fost impecabile. Singura problemă era că e în urmă cu pregătirea și că era lipsit de forță. N-aveam cum să știu că va lipsi o perioadă atât de lungă” – Mihai Stoica

Ce scriu israelienii despre debutul lui Arad la FCSB

Cu 10 meciuri la echipa națională, situația lui Ofri Arad de la FCSB a stârnit interesul pentru presa din „Țara Sfântă”. Israelienii sunt nerăbdători să-l vadă cât mai repede la lucru pe conaționalul lor.

„Lucrurile se încing la Steaua București (n.r. – FCSB), iar de data aceasta în centrul discuțiilor este fotbalistul israelian Ofri Arad. Presa românească a relatat un schimb de replici aprins între patronul clubului, Gigi Becali, și directorul tehnic Mihai Stoica, pe tema transferului jucătorului”, au scris israelienii.

O altă publicație din Israel a abordat și ea subiectul Ofri Arad. Jurnaliștii se așteaptă să îl vadă pe mijlocaș pe teren în confruntarea cu Metaloglobus. „Pentru prima dată de când a semnat cu echipa acum câteva săptămâni, Ofri Arad este așteptat să fie titular la Steaua București (n.r. – FCSB).

Echipa românească va găzdui codașa campionatului, Metalglobus, iar clubul vrea ca Arad să fie folosit pentru aproximativ 60 de minute de joc. Transferul lui Arad a fost primit cu mare entuziasm.

Un jucător liber de contract, cu apariții internaționale pentru echipa națională a țării sale, care a jucat regulat în Liga Campionilor pentru Kairat și a sosit gratuit. Însă entuziasmul a fost înlocuit de o dezamăgire deschisă atunci când absența sa, parțial din cauza unei intervenții chirurgicale, a devenit din ce în ce mai lungă”, au mai jurnaliștii din Israel.