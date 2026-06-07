Sport

Ofri Arad trăiește o adevărată bucurie! Anunțul fotbalistului la câteva zile după golul decisiv cu Dinamo

Ofri Arad (27 de ani) trăiește zile de maximă bucurie. După ce a marcat golul decisiv care a dus-o pe FCSB în Conference League, israelianul a mai avut parte de un eveniment extraordinar.
Traian Terzian
07.06.2026 | 09:51
Ofri Arad traieste o adevarata bucurie Anuntul fotbalistului la cateva zile dupa golul decisiv cu Dinamo
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O nouă bucurie pentru Ofri Arad, la o săptămână după golul decisiv cu Dinamo. Sursă foto: Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES
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Venit la FCSB la începutul anului ca o adevărată vedetă, Ofri Arad nu a reușit să se impună din cauza problemelor medicale. Însă, și-a luat revanșa cu vârf și îndesat cu golul înscris în derby-ul cu Dinamo pentru Conference League. Iar acum, la o săptămână de la acel moment, mijlocașul a avut parte de o nouă bucurie.

Bucurie fără margini în familia lui Ofri Arad

Fotbalistul a anunțat pe rețelele de socializare că soția sa, Shani Berger Arad, a adus pe lume o fetiță care va purta numele Yahli Arad. Este al doilea copil al cuplului, care mai aveau împreună tot o fetiță.

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Cel de-al doilea copil al lui Ofri Arad s-a născut vineri, 5 iunie, la ora 20:14, la o maternitate din București. Micuța este perfect sănătoasă, are 55 de centimetri și 3870 de grame, după cum apare în fișa aflată la patul din spital.

”Cu nesfârșită recunoștință față de Creatorul lumii pentru miracol, pentru privilegiu și pentru inima care s-a extins din nou într-un mod despre care nu știam că este posibil. Bun venit în lumea noastră și în călătoria vieții noastre, Yahli Arad. Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne, le-ai făcut pe toate cu înțelepciune”, este mesajul postat de mijlocașul de la FCSB pe contul de Instagram.

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Ofri Arad, gol după șapte luni

Adus de FCSB după ce și-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, alături de care a evoluat în Champions League, Ofri Arad nu a avut parte de startul așteptat. Israelianul a fost ba accidentat, ba rezervă și a prins doar șapte meciuri în partea a doua a sezonului.

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Rezervă a fost și în barajul cu Dinamo pentru ultimul loc de Conference League. Trimis în teren în locul căpitanului Darius Olaru pentru a doua repriză de prelungiri, mijlocașul a fost omul providențial pentru ”roș-albaștri” marcând golul calificării în cupele europene.

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Golul reușit de Arad a fost primul pe care l-a dat după o pauză de aproape șapte luni. Ultima sa reușită a fost la 5 noiembrie 2025, într-o partidă de Champions League, pe San Siro, pierdută greu în fața Interului lui Cristi Chivu, scor 1-2.

Gigi Becali, dat pe spate de Ofri Arad

Imediat după încheierea jocului de pe stadionul Arcul de Triumf, care a adus calificarea celor de la FCSB în Conference League, patronul Gigi Becali s-a arătat încântat de calitățile lui Ofri Arad și a anunțat că jucătorul va rămâne la echipă.

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”Meciul trecut mi-a plăcut foarte mult de Arad. Astă-seară a arătat că e fotbalist. Are o liniște în joc, nu se teme. Ridică capul, pasează. Înseamnă că are încredere în el. Uite liniștea cu care dă golul. Ofri Arad să fie sănătos, și-a scos toți banii. Chiar dacă va fi, chiar dacă nu va fi. Dar eu cred că va fi”, a declarat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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