Ofsaid la golul decisiv marcat în prelungiri de Nsimba în U Craiova – Dinamo 2-1. Criză de nervi pentru Zeljko Kopic după ce VAR nu a intervenit

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Dinamo, din etapa a 7-a a play-off-ul, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 2-1. Deși „câinii” au deschis scorul, elevii lui Filipe Coelho au reușit să puncteze prin Cicâldău și Nsimba, astfel că oltenii și-au adjudecat toate cele trei puncte. La golul primit în prelungiri, Zeljko Kopic nu și-a putut stăpâni nervii.

La scurt timp după fluierul final al meciului dintre Universitatea Craiova și Dinamo, Marius Avram a transmis că este o greșeală flagrantă faptul că nu s-a anulat golul lui Nsimba pe motiv de ofsaid. Fostul arbitru consideră faptul că cei din camera VAR sunt vinovați, în contextul în care aveau toate mijloacele pentru a verifica faza controversată.

ADVERTISEMENT

„Prima responsabilitate este a lui, a arbitrului asistent. Nu a fost o fază de care poți spune că a fost în viteză. Ok, nu a judecat-o corect, dar după trecem la VAR. VAR are toate uneltele video, timpul necesar. A durat ceva analiza, nu s-a reluat așa repede jocul după protestele vehemente.

Jocul nu se reluase, cei din cabină trebuiau să analizeze, nu să stea și să se uite la ce se întâmplă pe teren. Unul trebuia să fie atent la transmisiunea live, altul să reia faza. Exista tot acest timp în care arbitrul putea întreba de ce țipă cei de pe bancă. Orice se poate în dialogul dintre arbitru și cei din camera VAR! Nu este responsabilitatea lui Szabolcs Kovacs, evident, dar trebuia să întrebe în camera VAR ce se întâmplă”, a declarat Marius Avram.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, un car de nervi după golul marcat de Nsimba în prelungiri în Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

După o primă repriză încheiată la egalitate, partea a doua a meciului dintre Universitatea Craiova și Dinamo a debutat în forță, ambele formații fiind hotărâte să câștige confruntarea de pe „Ion Oblemenco”. În astfel de momente, când intensitatea este ridicată și jucătorii se implică total, apar și episoade în care nervii nu se pot stăpâni.

ADVERTISEMENT

Un astfel de moment a avut loc în prelungirile meciului, când Steven Nsimba a reușit să marcheze golul de trei puncte pentru olteni. La scurt timp după acest moment, Zeljko Kopic nu s-a putut stăpâni și i-a adresat cuvinte grele lui Szabolcs Kovacs. Antrenorul croat a fost nemulțumit de faptul că „centralul” din Carei nu a penalizat un ofsaid în construcția fazei din care a marcat atacantul francez. Ulterior, Kovacs a acordat două cartonașe galbene, unul lui Petre și altul lui Kopic. În camera VAR se afla Cătălin Popa, însă nu a sancționat poziția în afara jocului a lui Nsimba.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

, U , Universitatea Cluj. Mai mult decât atât, dacă la finalul sezonului cele două formații vor avea același număr de puncte, oltenii vor fi cei care vor cuceri titlul. Pe măsură ce play-off-ul se apropie de final, speranțele fanilor din Bănie cresc tot mai mult că trofeul va ajunge în Oltenia.

De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe locul 4 în clasament, care asigură barajul pentru Conference League, însă „câinii” vor urmări atent partida dintre Rapid și CFR Cluj, giuleștenii putând urca peste ei în clasament. De menționat este faptul că atmosfera de pe stadion s-a ridicat la nivelul așteptărilor, fanii din Bănie fiind la înălțime.