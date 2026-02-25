Ofsaid milimetric în Real Madrid – Benfica! Reacții dure au venit imediat: „Distrugeți fotbalul”

ADVERTISEMENT

Duelul dintre promitea spectacol și suspans înainte de fluierul de start, iar de acest lucru am avut parte în prima repriză. Două goluri au fost înscrise, însă o reușită nevalidată a fost cea care a produs cele mai mari discuții.

Gol anulat pentru Real Madrid după un ofsaid microscopic. Reacții dure au venit imediat

În minutul 14, Rafa Silva a reușit să deschidă scorul, după ce a ajuns excelent la un șut respins în față de Courtois. A venit foarte rapid răspunsul din partea celor de la, care au egalat două minute mai târziu prin Aurelien Tchouameni. Francezul a prins un șut excelent de la marginea careului, după o pasă de la Federico Valverde, și astfel a înscris pentru „Galactici”.

ADVERTISEMENT

A urmat însă o fază care a stârnit discuții intense. Arda Guler a marcat pentru Real Madrid, dar în cele din urmă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Evident, tehnologia a fost folosită pentru a determina dacă fotbalistul turc era într-o poziție neregulamentară și concluzia a fost în defavoarea trupei gazdă.

Reacțiile au venit imediat: „Sper să fie introdusă cât mai repede legea Wenger, astfel de faza distrug fotbalul. E un ofsaid microscopic, care nu trebuie sancționat!”, a scris un fan. Un altul a fost la fel de acid: „Din cauza unor asemenea faze mulți renunță să se mai uite la acest sport. E 2026, trebuie să fie o adaptare a regulilor pentru a scăpa de asemenea probleme ce sunt produse de ofsaiduri care sunt ca și inexistente”.

ADVERTISEMENT

Arsene Wenger vrea schimbarea regulii de ofsaid

Așa-numita „lege Wenger” privind ofsaidul reprezintă o propunere de modificare a regulii ofsaidului înaintată de fostul manager al lui Arsenal, Arsène Wenger, în actuala sa calitate de responsabil pentru dezvoltarea globală a fotbalului în cadrul FIFA.

ADVERTISEMENT

Ideea centrală este ca un jucător să fie considerat în poziție regulamentară atâta timp cât orice parte a corpului său cu care poate marca se află pe aceeași linie cu ultimul fundaș, chiar dacă alte părți ale corpului sunt mai avansate. Interpretarea actuală face ca orice milimetru peste linie poate însemna ofsaid, mai ales în era arbitrajului video. Susținătorii spun că modificarea ar încuraja jocul ofensiv și ar elimina deciziile controversate dictate la limită de VAR, în timp ce criticii avertizează că ar obliga apărările să coboare mai mult și ar schimba radical dinamica tactică