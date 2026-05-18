OIguţa Vasilescu, decizie de ultimă oră după ce Universitatea Craiova a luat eventul! Recompensa anunţată de primar pentru Coelho şi jucătorii oltenilor

Universitatea Craiova a câştigat eventul în acest sezon. Primarul Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că Filipe Coelho şi jucătorii Universităţii Craiova vor fi recomensaţi cu cea mai mare onoare din Bănie.
Marian Popovici
18.05.2026 | 12:46
E sărbătoare în Bănie. Universitatea Craiova a câştigat cupa şi campionatul, iar fiesta s-a declanşat după victoria cu 5-0 în faţa celor de la U Cluj, în penultima etapă din play-off. După 35 de ani, oltenii au câştigat din nou campionatul şi au petrecut până dimineaţa.

Olguţa Vasilescu a anunţat că jucătorii şi antrenorii Craiovei vor primi titlul de cetăţeni de onoare

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a fost pe stadion la meciul care a adus campionatul. Edilul a anunţat printr-o postare pe reţelele de socializare că Filipe Coelho şi jucătorii Universităţii Craiova vor primi titlul de cetăţeni de onoare ai Craiovei, într-o şedinţă solemnă:

„Fotbalul aduce craiovenilor o bucurie pe care nu au mai trăit-o de 35 de ani. Cei mai mulți dintre fotbaliștii care au adus Eventul în Bănie, aseară, nici nu erau născuți când orașul trăia aceste momente, iar copiii noștri știu doar povești despre istoria sportului rege sau despre cei care au alcătuit Craiova Maxima. Pentru ei sunt doar fotografii afișate în tribune, cu oameni care au adus glorie cetății.

Acum însă jucătorii Universității pot fi văzuți pe teren, iar performanțele lor pot deveni motivare pentru copiii minunați ai Craiovei să facă sport, pot deveni inspirație pentru cei care vor să ajungă la același nivel. Craiova este recunoscătoare pentru bucuria adusă de echipa de fotbal anul acesta, Craiova dorește ca rezultatele acesteia să determine și alți copii să facă performanță sportivă, și pentru aceste lucruri, Craiova îi va recompensa pe antrenorul și jucătorii Universității cu titlul de cetățean de onoare, în ședința solemnă care va avea loc luna viitoare, cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova”, a fost mesajul transmis de Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu, după ce Craiova a luat titlul: „Ne-am dat seama că stadionul este mic”

Olguţa Vasilescu a fost foarte bucuroasă de succesul Universităţii Craiova. Primăria a oferit o susţinere importantă echipei de fotbal de-a lungul timpului, iar la finalul meciului, edilul a declarat mai în glumă mai în serios, că stadionul de 30.000 de locuri este mic pentru un astfel de eveniment:

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul din această seară. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, a spus Lia Olguţa Vasilescu la finalul confruntării din Bănie care a adus titlul.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
