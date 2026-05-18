OIguţa Vasilescu, decizie de ultimă oră după ce Universitatea Craiova a luat eventul! Recompensa anunţată de primar pentru Coelho şi jucătorii oltenilor

ADVERTISEMENT

E sărbătoare în Bănie. Universitatea Craiova a câştigat cupa şi campionatul, iar fiesta s-a declanşat după victoria cu , în penultima etapă din play-off. După 35 de ani, oltenii au câştigat din nou campionatul şi au petrecut până dimineaţa.

Olguţa Vasilescu a anunţat că jucătorii şi antrenorii Craiovei vor primi titlul de cetăţeni de onoare

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a fost pe stadion la meciul care a adus campionatul. Edilul a anunţat printr-o postare pe reţelele de socializare şi jucătorii Universităţii Craiova vor primi titlul de cetăţeni de onoare ai Craiovei, într-o şedinţă solemnă:

ADVERTISEMENT

„Fotbalul aduce craiovenilor o bucurie pe care nu au mai trăit-o de 35 de ani. Cei mai mulți dintre fotbaliștii care au adus Eventul în Bănie, aseară, nici nu erau născuți când orașul trăia aceste momente, iar copiii noștri știu doar povești despre istoria sportului rege sau despre cei care au alcătuit Craiova Maxima. Pentru ei sunt doar fotografii afișate în tribune, cu oameni care au adus glorie cetății.

Acum însă jucătorii Universității pot fi văzuți pe teren, iar performanțele lor pot deveni motivare pentru copiii minunați ai Craiovei să facă sport, pot deveni inspirație pentru cei care vor să ajungă la același nivel. Craiova este recunoscătoare pentru bucuria adusă de echipa de fotbal anul acesta, Craiova dorește ca rezultatele acesteia să determine și alți copii să facă performanță sportivă, și pentru aceste lucruri, Craiova îi va recompensa pe antrenorul și jucătorii Universității cu titlul de cetățean de onoare, în ședința solemnă care va avea loc luna viitoare, cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova”, a fost mesajul transmis de Lia Olguţa Vasilescu.

ADVERTISEMENT

Lia Olguţa Vasilescu, după ce Craiova a luat titlul: „Ne-am dat seama că stadionul este mic”

Olguţa Vasilescu a fost foarte bucuroasă de succesul Universităţii Craiova. Primăria a oferit o susţinere importantă echipei de fotbal de-a lungul timpului, iar la finalul meciului, edilul a declarat mai în glumă mai în serios, că stadionul de 30.000 de locuri este mic pentru un astfel de eveniment:

ADVERTISEMENT

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul din această seară. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, la finalul confruntării din Bănie care a adus titlul.