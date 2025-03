Oksana Ionașcu a făcut primele declarații despre relația cu soțul său. „Ne aflăm într-o cumpănă”

Oksana Ionașcu și-a făcut curaj și a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că soțul său a înșelat-o. A considerat necesar să clarifice situația și să pună punct speculațiilor referitoare la relația ei cu Cezar Ionașcu.

Oksana Ionașcu, declarație oficială după ce s-a spus că a fost înșelată

S-a spus în ultima vreme că după ce După o perioadă de tăcere, Oksana și-a făcut curaj și a vorbit despre situația în care se află.

A dorit să sublinieze de la bun început că gestul de a vorbi despre ce se întâmplă este un act de asumare, claritate și iubire și că nu-și dorește să alimenteze zvonurile. În schimb, consideră că este nevoie să aducă adevăr, liniște și direcție.

„Într-un moment în care eu și soțul meu, Cezar, ne aflăm într-o cumpănă, aleg să mă exprim cu încredere în Dumnezeu, cu respect și discernamant. Despre relația noastră. Suntem doi oameni care se iubesc și care, precum mulți alții, traversează încercarea vieții lor.

Am construit împreună o familie dorită, am crescut și creștem în continuare copii binecuvântați, am visat și ne-am sprijinit. Acum, în acest moment, prin tăcere, întrebări și empatie reciprocă învățăm să iubim dintr-un alt loc – mai conștient și mai puțin idealizat”, a declarat Oksana Ionașcu, citată de

Ce spune despre soțul său

Oksana Ionașcu a vorbit și despre soțul ei, Cezar Ionașcu, menționând că acesta trăiește o credință profundă, iar ea îl susține în studiul teologiei și în pelerinajele sale la Muntele Athos.

„Cezar este un bărbat care își îndreaptă căutarea către metanoia. Și deși uneori, în căutare fiind, proprii pași ne pot rătăci, aceasta nu diminuează sufletul mare al omului de lângă mine. Este tatăl copiilor mei, partenerul vieții mele, un om cu multă lumină. Și va veni momentul în care mult mai multă lume va recunoaște asta”, a dezvăluit Oksana.

Oksana Ionașcu a explicat că în spațiul public au apărut termeni precum „ritualuri bizare” sau „new-age”, dar ea consideră că practici precum respirația conștientă, grija pentru corp și conectarea cu natura sunt metode vechi de autodescoperire și echilibru între trup, suflet și minte. Ea a spus că nu s-a lepădat de Hristos, ci Îl caută în tot ce este viu și autentic, atât în interiorul ei, cât și în jurul ei.

Oksana a menționat că Cezar a ales ortodoxia, iar ea urmează o cale mai intuitivă, dar nu consideră că cele două drumuri sunt în opoziție. Ea crede că ortodoxia lui Cezar și căutările ei se pot îmbogăți reciproc.

Oksana Ionașcu despre ultimele zvonuri: „În inima mea e liniște”

Despre zvonurile conform cărora a fost înșelată, Oksana Ionescu a afirmat: „Orice persoană, femeie sau bărbat, care intră voit sau nu în spațiul unui cuplu aflat într-un moment delicat, poartă o responsabilitate. Nu legală. Nu morală. Ci una profund umană: aceea de a nu tulbura un spațiu deja vulnerabil.

În inima mea este liniște. Mai mult decât oricând, știu că iubirea adevărată se regăsește în lumină, nu în umbră. (…) Suntem într-o etapă de regăsire. Nu a perfecțiunii, ci a sincerității. Ne oferim timp, introspecție și respect reciproc. Rugăciunea mea este de recunoștință căci nimic nu este întâmplător. Acest moment, aparent de prăpastie adâncă, este șansa unei trepte înalte prin care să ne oferim nouă și implicit copiilor noștri un reper autentic de maturizare, iertare și iubire în adevăr”.