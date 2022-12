Olanda – Argentina, de la ora 21:00 în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Visul lui Louis van Gaal

Meciul Olanda – Argentina are loc vineri, 9 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul sferturilor de finală la turneul final al CM din Qatar. Olanda a avansat în această fază după succesul cu 3-1 în fața reprezentativei SUA, în timp ce “cangurii” oferind o replică foarte consistentă.

Olanda – Argentina, în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022

Olanda – Argentina este al doilea sfert de finală al Campionatului Mondial din Qatar. Olanda nu a impresionat, dar a avut evoluții suficient de bune încât să poată reprezenta un obstacol dificil pentru Leo Messi și colegii lui. Argentina a arătat destule probleme în apărare, care pot fi speculate de vulpoii Gakpo și Depay.

Unde se joacă meciul dintre Olanda şi Argentina

Confruntarea Olanda – Argentina se desfășoară vineri, 9 decembrie, de la ora 21:00, pe cel mai mare stadion de la Campionatul Mondial din Qatar, “Lusail Iconic” din Lusail, una dintre suburbiile capitalei Doha. Sunt foarte mulți fani din cele două țări prezente aici, dar stadionul are peste 80.000 de locuri și e greu de crezut că va fi umplut la capacitate maximă.

Pe acest uriaș stadion a reușit Arabia Saudită miracolul din prima etapă cu Argentina, victorie cu 2-1, apoi s-au mai jucat Brazilia – Serbia 2-0, Argentina – Mexic 2-0, Portugalia – Uruguay 2-0, Arabia Saudită – Mexic 1-2 și, în fine, o altă mare bombă, Camerun – Brazilia 1-0. Tot aici publicul l-a putut admira pe noul star al Portugaliei, Goncalo Ramos, cu hat-trick-ul din victoria din optimi, 6-1 cu Elveția. După acest sfert de finală va urma o semifinală, pe 13 decembrie, și marea finală din 18 decembrie.

Cine transmite la TV partida

Partida Olanda – Argentina se joacă vineri, 9 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Soarele şi cerul permanent senin, fără ca vântul să deranjeze decât rareori, reprezintă laitmotivul acestui turneu final, unic din acest punct de vedere, al vremii permanent foarte frumoase. La ora meciului se anunţă o temperatură între 25 şi 26 de grade Celsius.

Tot ce trebuie să știi despre Olanda – Argentina, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Olanda – Argentina este un meci foarte interesant, care nu are cum să nu îi atragă pe pariori. Și variante de pariere sunt mutiple, fiind vorba de două echipe cu jucători de atac valoroși. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Olanda și Argentina

Ce absențe au Olanda și Argentina

Olandezii au un singur semn de întrebare privind problemele de lot înaintea meciului cu Argentina. Este vorba de fundaşul central de la Inter, Stefan de Vrij, medicii făcând eforturi pentru a-l putea recupera, dar şansele sunt destul de reduse.

Argentina are două posibile absenţe şi ambele deloc negiljabile. Este vorba de un titular incontestabil din compartimentul median, Rodrigo de Paul de la Atletico Madrid, care acuză o problemă la şold, şi de atacantul celor de la FC Sevilla, Papu Gomez, care a primit o lovitură la genunchi.

Spaniolul Matheu Lahoz, delegat la al treilea meci la CM din Qatar

Unul dintre cei mai apreciaţi arbitri europeni, spaniolul Matheu Lahoz, este cel care va conduce partida Olanda – Argentina. Este al treilea meci al arbitrului iberic în Qatar, după ce a mai condus în grupe partidele Qatar – Senegal, din etapa a 2-a din grupa A, şi Iran – SUA din etapa a 3-a din grupa B.

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a declarat că singurul trofeu care îi lipseşte din carieră, la 71 de ani, este cel de campion mondial. El îşi doreşte nespus revanşa pentru semifinala CM 2014, terminată 0-0 cu Argentina şi pierdută la lovituri de departajare. Olandezul spune că echipa sa a fost atunci mai bună, dar şansa a ţinut cu sud-americanii.

Cote la pariuri la jocul Olanda – Argentina

Pentru casele de pariuri nu este un meci uşor. Ele acordă prima şansă Argentinei, la cota de 2,20, iar Olandei îi dă cota 3,70 pentru a fi ea echipa care va triumfa. Şansă dublă X2 are cota de 1,30, iar şansă dublă 1X are cotă de 1,72. Gol marcat Argentina are cotă de 1,30, iar gol marcat Olanda cotă 1,45.

dintre care cinci la turnee finale de CM. Olanda a făcut scor în 1974, victorie cu 4-0, dar patru ani mai târziu pierdea după prelungiri, cu 3-1, finala CM disputat chiar în Argentina. În 1998, Olanda ieşea din nou victorioasă cu 2-1, apoi, în 2006, era egal alb şi tot la fel în semifinala din 2014, dar sud-americanii au ajuns în finală pentru că nu au ratat nici o lovitură de departajare, în schimb batavii au irosit două.