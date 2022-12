Olanda – Argentina, un ”clasic” al Mondialelor. Europenii conduc la ”general”, sud-americanii la victorii cruciale! Video

La 8 ani distanță de ultimul duel la Cupa Mondială, ale acestei ediții. Este a șasea confruntare directă și a patra în fazele avansate. Johan Cruyff, Mario Kempes și Dennis Bergkamp au oferit câteva momente istorice în jocurile precedente, acesta din urmă marcând unul dintre cele mai frumoase goluri din istorie la Cupa Mondială din 1998.

Până acum, per total, cele două formații s-au întâlnit de nouă ori. Au fost cinci confruntări la Cupa Mondială, și alte patru în meciurile amicale.

Până acum, balanța a înclinat de patru ori către olandezi, iar două jocuri s-au încheiat la egalitate. La fel s-a întâmplat, după timpul regulamentar, și-n jocurile în care, la final, s-au bucurat argentinienii. Pentru că ei s-au impus în prelungiri sau la lovituri de departajare.

Istoria confruntărilor directe este deschisă, în 1974, înaintea Cupei Mondiale din Germania. Olanda se impunea cu 4-1, pe 26 mai, pe Stadionul Olimpic din Amsterdam.

Un joc care a oferit 3 goluri în 5 minute în prima parte. Neeskens (29) și Rensenbrink (31), făceau 2-0 pentru gazde. Pentru ca argentinienii să vină la un gol distanță după autogolul lui Pleun Strik (34).

Acesta avea să-și ia revanșa, în repriza secundă, în minutul 74. Pentru ca după trei minute Arie Haan să stabilească scorul final. O victorie la scor într-un meci în care Johan Cruyff își trecea în cont două pase decisive.

Fix o lună mai târziu însă, la Cupa Mondială, în primul meci al Grupei A, la Gelsenkirchen, Cruyff avea să fie nu doar regizor, ci și marcator. A deschis scorul în minutul 11, pentru ca, în 90+1, să stabilească scorul final, 4-0.

Celelalte două goluri au venit de la Ruud Krol (24) și Johnny Rep (71). Olandezii au dominat într-o asemenea manieră întâlnirea încât, , portarul lor, Jan Jongbloed, a atins mingea doar o dată pe parcursul întregului joc.

Patru ani mai târziu, venea revanșa Argentinei. Chiar la ea acasă, la o Cupă Mondială marcată de controverse, așa cum este și acesta din Qatar.

Ca și acum, și atunci, mai multe națiuni, între care și Olanda, au vrut să boicoteze întrecerea. La acea vreme, din pricina abuzurilor împotriva drepturilor omului ale juntei militare a generalului Jorge Rafael Videla.

În cele din urmă echipa a mers, dar fără Cruyff și Willem van Hanegem. Aceștia au renunțat la Mondial, dar nici unul în semn de protest.

Van Hanegem a spus pas echipei naționale ca urmare a unei dispute cu managerul Ernst Happel. În timp ce Cruyff a dezvăluit mulți ani mai târziu că s-a retras după o tentativă de jaf și răpire la casa sa din Barcelona.

”Toată lumea ne-a spus că Argentina ar trebui să fie campioană mondială. Indiferent de metode”, a spus odată interul Rene van der Kerkhof.

Au existat acuzații de dopaj. După cum se discută și astăzi de acel 6-0 al Argentinei în fața lui Peru, care i-a dus în finală. Se spune chiar că Videla a vizitat vestiarul peruan înainte de meci, în compania secretarului de stat american Henry Kissinger, promițând un transport de cereale în schimbul unui rezultat favorabil.

Cum-necum, a venit ziua finalei. Cu alte șicane. Autocarul echipei olandeze a fost deviat pe cele mai aglomerate rute și a ajuns la El Monumental cu câteva minute înainte de meci.

Apoi, argentinienii s-au plâns de ghipsul purtat de Rene Van der Kerkhof. Deși acesta îl folosise și-n meciurile anterioare. Până la urmă, arbitrul italian Sergio Gonella, a cerut să îl îmbrace cu bandaj. Și meciul putea începe.

A fost o confruntare extrem de fizică. Kempes a deschis scorul, în minutul 35, iar Dick Nanninga a egalat în minutul 82. Pentru ca, în ultimele secunde ale timpului regulamentar, Rob Rensenbrink să trimită în bară.

”Ați fi fost campioni mondiali”, le spunea, cu ceva ani în urmă, Passarella, lui Arie Haan și Ernie Brandts. Reveniți la Buenos Aires pentru promovarea unui documentar, ”Gustul amar al unei Cupe Mondiale”.

A fost însă succesul Argentinei. În prelungiri. Kempes (105) și Bertoni (115) aveau să marcheze golurile care aduceau sud-americanilor primul titlu suprem.

După Mondial, într-un meci disputat la o Cupă care celebra 75 de ani ai FIFA, a fost din nou remiză, 0-0. Iar Argentina, cu Maradona în formație, și marcator la loviturile de departajare, se impunea, cu 8-7 după ”penalty-uri”.

A urmat o pauză lungă. Și apoi, la 20 de ani după Mondialul din Argentina, a venit revanșa olandezilor. În sferturile de finală ale întrecerii din Franța. O întâlnire găzduită de stadionul Velodrome din Marsilia.

Dennis Bergkamp l-a servit excelent pe Patrick Kluivert și Olanda deschidea scorul în minutul 12. Cinci minute mai târziu, din pasa lui Veron, Claudio López restabilea egalitatea.

Apoi, Batistuta a șutat în bară. Și, spun unii fani, cu umor, acea bară încă mai tremură. Nu s-a mai marcat, astfel că și de această dată confruntarea Olanda – Argentina părea că se va îndrepta către prelungiri.

A venit însă capodopera lui Bergkamp, în ultimul minut. Preluare perfectă, la o pasă de 60 de metri a lui Frank de Boer, l-a întors pe Ayala,, și a înscris, la colțul lung, cu exteriorul.

Three perfect touches 👟💥

Dennis Bergkamp’s knack for making goalscoring look easy was on full display when he fired into the semi-finals in 1998 🇳🇱

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)