Olanda – Japonia, LIVE VIDEO în grupa F de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic continuă cu meciul din Grupa F, dintre Olanda și Japonia. Partida propune o confruntare extrem de interesantă, între două naționale de pe continente diferite, dar și cu stiluri de joc opuse. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Olanda – Japonia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Olanda 2026-06-14T20:00:00Z Japonia

Clasament Grupa F

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▲ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 2 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

ADVERTISEMENT

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizare în timp real

Echipe de start la Olanda – Japonia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Confruntare de „foc” în Grupa F

debutează cu partida dintre Olanda și Japonia, programată duminică, ora 23:00. Confruntarea se dă pe Dallas Stadium, arenă inaugurată în anul 2009, cu o capacitate de 80.000 de locuri. Asiaticii au primit o lovitură puternică înaintea turneului final, după ce . Rămâne de văzut cine se va impune și va începe cu dreptul competiția.

ADVERTISEMENT

Cum s-a calificat Olanda la CM 2026

„Portocala Mecanică” vine la Cupa Mondială din 2026 cu ambiții mari, având sentimentul că actuala generație poate, în sfârșit, să aducă primul titlu mondial din istorie. Batavii au suferit enorm în urmă cu 16 ani, când, la turneul final din Africa de Sud, pierdeau trofeul în fața Spaniei. Naționala lui Ronald Koeman a trecut fără emoții prin preliminariile pentru turneul final, câștigând detașat grupa G, de unde au mai făcut parte Polonia, Finlanda, Lituania și Malta.

ADVERTISEMENT

Cum s-a calificat Japonia la CM 2026

„Samuraii”, odată cu participarea la această ediție, au devenit o prezență constantă la World Cup. Asiaticii se află la cea de-a 7-a apariție consecutivă pentru pe marea scenă a fotbalului mondial. În preliminarii, echipa condusă de Hajime Moriyasu nu au avut nicio urmă de emoție, după ce a obținut numărul maxim de puncte și a terminat pe prima treaptă a grupei B, de unde au mai făcut parte Coreea de Nord, Syria și Myanmar.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Olanda – Japonia

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să luați în considerare acest meci pentru un pariu. La SUPERBET, cota olandezilor pentru victorie este de 1.97, în timp ce cota victoriei Japoniei este de 3.75. O remiză a primit cota de 3.70. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.92, respectiv 1.80.