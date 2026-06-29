Olanda – Maroc, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

ADVERTISEMENT

Olanda și Maroc se întâlnesc într-un duel interesant din 16-imile CM 2026. Două echipe care au avut evoluții solide în grupe și au terminat neînvinse, acumulând câte 7 puncte. Europenii n-au mai pierdut la Mondiale în 90 de minute din 2006. De partea cealaltă, africanii au ajuns în finala mică acum patru ani, la CM 2022. Cine se impune?

Olanda – Maroc LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Olanda 2026-06-30T01:00:00Z Maroc

Clasamentul grupelor la CM 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9 2 ▲ Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 ▼ Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6 2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7 2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5 3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5 2 ▼ Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5 3 ▼ Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 4 Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7 2 ▲ Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 3 ▼ Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9 2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6 3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4 3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 Iordania 3 0 0 3 3 8 -5 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Columbia 3 2 1 0 4 1 +3 7 2 Portugalia 3 1 2 0 6 1 +5 5 3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 3 2 1 0 6 2 +4 7 2 ▲ Croația 3 2 0 1 5 5 0 6 3 ▼ Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 2 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 7 ▼ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 9 ▼ Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 10 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 10 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 10 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Olanda – Maroc

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Olanda – Maroc LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Olanda a câștigat grupa F fără să piardă vreun joc. A avut un start ezitant, 2-2 cu Japonia. Deși a condus în două rânduri, n-a reușit să închidă jocul și să ia toate punctele. În schimb, în al doilea joc, batavii s-au dezlănțuit, iar victimă a fost Suedia. Scor final: 5-1! Ultimul joc a fost și cel mai ușor, un 3-1 cu Tunisia, care a arătat încă o dată slăbiciunile defensive ale naționalei pregătită de Ronald Koeman.

ADVERTISEMENT

Tot 7 puncte a făcut și Maroc, dar a terminat pe 2 în grupa C, în spatele Braziliei, la golaveraj. În Vinicius de la Real Madrid fiind cel care a egalat pentru sud-americani. În etapa 2, cu Scoția, Saibari, care marcase și cu Brazilia, a înscris singurul gol al meciului. Spectacolul a venit, însă, la ultima partidă a marocanilor în grupă. Adversar: Haiti. Caraibienii au condus în două rânduri, marcând două goluri superbe, dar

La ce oră se joacă Olanda – Maroc și cine transmite la TV

Partida Olanda – Maroc este programată pe 29 iunie 2026, de la 04:00 ora României. Meciul care va avea loc la Monterrey, în Mexic, poate fi urmărit la tv pe Antena 1, dar și online, pe AntenaPLAY.

ADVERTISEMENT

Când și cu cine joacă în optimi

Conform tabloului, câștigătoarea dintre Olanda și Maroc va întâlni în optimi echipa care se va impune în duelul Africa de Sud – Canada. Meciul din optimi se va juca pe 4 iulie, în Texas, la Houston.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Olanda – Maroc

Doar dacă privim clasamentul FIFA și ne putem imagina cât de echilibrat se anunță Olanda – Maroc. Europenii sunt locul 8, africanii sunt pe 7. Și, cu toate acestea, favorită la casele de pariuri e Olanda, care are cotă 2,15 să câștige. Maroc a primit, la SUPERBET, cotă 3,65 pentru un succes, iar remiza vine cu un multiplicator de 3,30.

ADVERTISEMENT