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Olanda – Maroc, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Olanda - Maroc, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
29.06.2026 | 23:04
Olanda Maroc LIVE VIDEO in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Olanda - Maroc, LIVE VIDEO în 16-imi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Olanda și Maroc se întâlnesc într-un duel interesant din 16-imile CM 2026. Două echipe care au avut evoluții solide în grupe și au terminat neînvinse, acumulând câte 7 puncte. Europenii n-au mai pierdut la Mondiale în 90 de minute din 2006. De partea cealaltă, africanii au ajuns în finala mică acum patru ani, la CM 2022. Cine se impune?

Olanda – Maroc LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Olanda
Maroc

Clasamentul grupelor la CM 2026

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5
2 Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
4 Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9
2 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Iordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 3 2 1 0 4 1 +3 7
2 Portugalia 3 1 2 0 6 1 +5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 3 2 1 0 6 2 +4 7
2 Croația 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4
2 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
7 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
10 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
10 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Olanda – Maroc

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Olanda – Maroc LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Olanda a câștigat grupa F fără să piardă vreun joc. A avut un start ezitant, 2-2 cu Japonia. Deși a condus în două rânduri, n-a reușit să închidă jocul și să ia toate punctele. În schimb, în al doilea joc, batavii s-au dezlănțuit, iar victimă a fost Suedia. Scor final: 5-1! Ultimul joc a fost și cel mai ușor, un 3-1 cu Tunisia, care a arătat încă o dată slăbiciunile defensive ale naționalei pregătită de Ronald Koeman.

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Tot 7 puncte a făcut și Maroc, dar a terminat pe 2 în grupa C, în spatele Braziliei, la golaveraj. În meciul direct, a fost 1-1, Vinicius de la Real Madrid fiind cel care a egalat pentru sud-americani. În etapa 2, cu Scoția, Saibari, care marcase și cu Brazilia, a înscris singurul gol al meciului. Spectacolul a venit, însă, la ultima partidă a marocanilor în grupă. Adversar: Haiti. Caraibienii au condus în două rânduri, marcând două goluri superbe, dar Marocul a revenit și s-a impus cu 4-2.

La ce oră se joacă Olanda – Maroc și cine transmite la TV

Partida Olanda – Maroc este programată pe 29 iunie 2026, de la 04:00 ora României. Meciul care va avea loc la Monterrey, în Mexic, poate fi urmărit la tv pe Antena 1, dar și online, pe AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în optimi

Conform tabloului, câștigătoarea dintre Olanda și Maroc va întâlni în optimi echipa care se va impune în duelul Africa de Sud – Canada. Meciul din optimi se va juca pe 4 iulie, în Texas, la Houston.

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Cote pariuri Olanda – Maroc

Doar dacă privim clasamentul FIFA și ne putem imagina cât de echilibrat se anunță Olanda – Maroc. Europenii sunt locul 8, africanii sunt pe 7. Și, cu toate acestea, favorită la casele de pariuri e Olanda, care are cotă 2,15 să câștige. Maroc a primit, la SUPERBET, cotă 3,65 pentru un succes, iar remiza vine cu un multiplicator de 3,30.

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  • 2,65 este cota SUPERBET pentru „ambele marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Olanda – Maroc
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