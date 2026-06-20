Sport

Olanda – Suedia, LIVE VIDEO în grupa F de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Olanda - Suedia, etapa 2, grupa F de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
20.06.2026 | 15:10
Olanda Suedia LIVE VIDEO in grupa F de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Olanda - Suedia, LIVE VIDEO în grupa F de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Într-un duel 100% european, Olanda și Suedia se întâlnesc la Houston în etapa a doua a grupei F de la CM 2026. Batavii vin după remiza cu Japonia, iar scandinavii au spulberat Tunisia cu 5-1.

Olanda – Suedia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Olanda
Suedia

Clasament Grupa F

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
2 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
9 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Olanda – Suedia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Olanda – Suedia LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Olanda a condus de două ori în meciul său de debut la CM 2026. Dar Japonia a reușit de fiecare dată să egaleze, iar scorul final a fost 2-2. Virgil van Dijk (51) cu capul, Nakamura (57) cu un șut de la marginea careului de 16 metri, Summerville (64) cu un șut la „lung” din colțul careului mare și Kamada (89) după un corner au fost marcatorii celor patru goluri.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Suedia a debutat în grupa F contra Tunisiei, pe care a spulberat-o cu 5-1. Ayari, suedezul cu rădăcini tunisiene, a deschis tabela după 7 minute de joc. Isak (30) a dublat avantajul nordicilor, iar Rekik (2-1) a punctat pentru africani, stabilind scorul pauzei. În repriza secundă, Gyokeres (59), Svanberg (84) și din nou Ayari (90+6) au marcat pentru Suedia – Tunisia 5-1.

La ce oră se joacă Olanda – Suedia și cine transmite la TV

Olanda – Suedia, capul de afiș al grupei F, se joacă sâmbătă, 20 iunie, de la ora 20:00. Partida se dispută în Texas, la Houston, și poate fi urmărită la tv pe Antena 1, singura televiziune care are dreptul de a transmite meciurile de la CM 2026.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Cote pariuri Olanda – Suedia

A trecut aproape un deceniu de la ultimele meciuri dintre Olanda și Suedia. În calificările pentru CM 2018, batavii au obținut un punct în deplasare, scor 1-1, și apoi a câștigat pe teren propriu cu 2-0. Însă, la turneul final, a ajuns Suedia, iar Olanda a rămas acasă. Pentru meciul de sâmbătă, la SUPERBET, batavii sunt văzuți cu prima șansă la victorie. Cotele la Olanda – Suedia sunt 1,76 pentru „1”, 3,80 pentru „X” și 4,70 pentru „2”.

ADVERTISEMENT
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a...
Digisport.ro
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
  • 2,10 este cota SUPERBET pentru „Ambii portari vor avea o minge salvată (paradă) în fiecare repriză” în meciul Olanda – Suedia
Amical Dinamo – Gornik Leczna, live video, ora 18:00. Unde se vede debutul...
Fanatik
Amical Dinamo – Gornik Leczna, live video, ora 18:00. Unde se vede debutul lui Nuno Campos pe banca tehnică a ”câinilor”
Accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0! A fost operat de urgență și...
Fanatik
Accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0! A fost operat de urgență și va rata restul Cupei Mondiale. Update
Cele mai tari meme-uri după eliminarea Turciei de la Campionatul Mondial: „Au plecat...
Fanatik
Cele mai tari meme-uri după eliminarea Turciei de la Campionatul Mondial: „Au plecat în convoi, doar ca să marcheze zero goluri”
Parteneri
De unde a pornit războiul dintre Gigi Becali și Ioan Becali: 'A înnebunit...
iamsport.ro
De unde a pornit războiul dintre Gigi Becali și Ioan Becali: 'A înnebunit Giovanni, a luat foc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!