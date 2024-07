Olanda – Turcia, cel mai neașteptat sfert de finală. Profită acum de pariul zilei la EURO 2024

Olanda – Turcia este este fără doar și poate sfertul de finală cel mai puțin așteptat de la EURO 2024. Duelul va avea loc sâmbătă, 6 iulie, de la ora 22:00, pe Olympiastadion din Berlin. FAVBET îți dă șansa să faci profit cu pariuri speciale extrem de tentante.

Olanda – Turcia, cine se va califica în semifinale? Profită acum de pariul zilei la EURO 2024

Olanda – Turcia este un meci extrem de așteptat, între două echipe care au arătat lucruri bune la EURO 2024. Această partidă va stabili cine va merge în semifinale, așadar, înainte de a paria, facem o analiză a celor două naționale pentru a vedea care este situația fiecăreia.

Batavii au o echipă cu adevărat extraordinară, dar nu a impresionat în faza grupelor. Au încheiat abia pe locul 3 după o înfrângere spectaculoasă în fața Austriei, iar scandalurile a apărut imediat în lot.

Doar că jucătorii au strâns remarcabil rândurile în jurul selecționerului Ronald Koeman și . ”Portocala mecanică” a arătat ca o echipă ce poate câștiga marele trofeu.

Turcia a avut prestații contrastante la acest turneu final, dar așa cum ne-a obișnuit a jucat cu mult suflet. Iar această dăruire fantastică a făcut diferența în jocul cu Austria care i-a adus în sferturile de finală.

Chiar dacă Olanda este mare favorită, cu Turcia nu se știe niciodată și e bine să dai dovadă de precauție. Concret, pariul zilei la FAVBET vă stă la dispoziție cu o cotă de 2,41, dacă alegeți să mizați pe varianta ”X solist la pauză”.

Turcia, decimată de suspendări

Înaintea întâlnirii de la Berlin, Ronald Koeman nu are decât o singură mică problemă de lot. Fundașul central Matthijs de Ligt are probleme medicale și nu se știe dacă va fi recuperat, însă oricum el nu a fost titular. Selecționerul Ronald Koeman a mers pe cuplul De Vrij – Van Dijk și nu are de ce să schimbe.

În schimb, Vincenzo Montella are mari bătăi de cap. După ce i-a pierdut pe Orkun Kokcu și Ismail Yuksek pentru cumul de cartonașe galbene, tehnicianul italian s-a trezit și fără fundașul central Merih Demiral, suspendat de UEFA.

Autorul ”dublei” care a calificat Turcia în sferturile de finală, s-a ales cu o după ce s-a bucurat făcând cu ambele mâini semnul ”Lupilor gri”, o grupare turcă de extremă dreapta, și nu va mai putea juca decât într-o eventuală finală.

2,41 este cota oferită de FAVBET pentru pronosticul ”X solist la pauză” în partida Olanda – Turcia de la EURO 2024