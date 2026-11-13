Sport

Olandezii au făcut anunțul despre transferul lui Dennis Man! Ce sumă solicită PSV

Bogdan Mariș
13.11.2026 | 23:00
Olandezii au facut anuntul despre transferul lui Dennis Man Ce suma solicita PSV
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Dennis Man (28 de ani) ar urma să plece de la PSV în iarnă. FOTO: Hepta
Olandezii au făcut anunțul cu privire la viitorul lui Dennis Man, care se află într-o situație dificilă la PSV. Ce ar putea urma în perioada de mercato din iarnă.
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Dennis Man (28 de ani) nu se mai află în prim-plan la PSV, antrenorul Peter Bosz mizând foarte rar pe el în acest sezon. Presa din Olanda anunță că e foarte probabil ca internaționalul român să părăsească echipa în această iarnă. Acesta se află pe lista mai multor cluburi din campionate de top și ar putea fi vândut pentru 12 milioane de euro.

Dennis Man „nu mai are viitor” la PSV. Anunțul olandezilor

Presa din Olanda a oferit un verdict clar cu privire la viitorul lui Dennis Man, care a evoluat foarte puțin pentru PSV în actuala stagiune. „E de așteptat ca Dennis Man să plece de la echipă în această iarnă. Transferat în vară, Ouaissa nu este disponibil, dar antrenorul Peter Bosz are în continuare mai multe variante pe flancuri, precum Ruben van Bommel, Ivan Perisic sau Esmir Bajraktarevic.

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Amir Bouhamdi, fotbalist de 18 ani, face și el parte din grup. Totuși, acesta nu a fost inclus oficial încă în lotul primei echipe, deși se antrenează regulat cu seniorii. Ayoni Santos este și el o opțiune, atât pentru flancul stâng, cât și în dreapta.

Așadar, Dennis Man nu pare a avea vreun viitor la PSV. Românul de 28 de ani mai are contract cu formația de pe Philips Stadion până în vara lui 2029”, au notat cei de la voetbalprimeur.nl, care citează publicația Eindhovens Dagblad. Dennis Man a înscris de 11 ori și a oferit 7 pase decisive pentru PSV în sezonul trecut, cucerind titlul alături de formația din Eindhoven.

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La Liga și Serie A, posibile destinații pentru Dennis Man

Așadar, o plecare a lui Dennis Man de la PSV în această iarnă pare foarte probabilă, iar printre echipele interesate de internaționalul român se numără Lazio și Atalanta. Formația din capitala Italiei l-a dorit și în vară, însă nu a ajuns la un acord cu PSV privind un eventual transfer. Din câte se pare, olandezii ar solicita 12 milioane de euro în schimbul lui Man, pe care l-au cumpărat de la Parma în 2025 cu 9 milioane.

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Există și posibilitatea ca fostul jucător de la FCSB să evolueze într-un alt campionat de top din Europa, La Liga. Man ar fi pe lista celor de la Valencia, grupare care are un start dificil de sezon, aflându-se momentan pe penultima poziție în eșalonul de top din Spania. Ioan Becali a comentat la emisiunea GIOVANNI SHOW posibilitatea ca Man să ajungă la Valencia.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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