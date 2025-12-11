Sport
Olandezii au luat cu asalt centrul vechi din București! Cum au petrecut înainte de meciul cu FCSB – Feyenoord. Video

Ultrașii olandezi ai lui Feyenoord s-au distrat în București înainte de meciul pe care echipa lor favorită îl joacă împotriva celor de la FCSB în grupa principală din Europa League.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
11.12.2025 | 17:50
Ultrașii olandezi au venit în număr mare la București
Peste 4000 de fani ai echipei din Olanda și-au anunțat prezența pe Arena Națională, iar aceștia au venit în București cu o seară înainte de confruntarea cu FCSB.

Olandezii veniți pentru meciul FCSB – Feyenoord s-au distrat prin București

Așa cum se obișnuiește, microbiștii fac scurte excursii când merg să-și susțină echipa favorită în deplasări europene, iar cei de la Feyenoord nu au făcut excepție. Au venit în număr mare în București, încă de miercuri seară, chiar dacă partida cu FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, pe cel mai mare stadion al țării.

Batavii au luat cu asalt centrul vechi și au petrecut acolo multe ore, până spre dimineață, după care au reluat distracție și în ziua partidei. Imaginile surprise de la fața locului arată că suporterii olandezi se simt bine în România, cântă, dansează și se bucură, probabil, de prețurile accesibile la băutură, aspect lăudat de mulți turiști care vizitează țara noastră.

Autoritățile din România, mesaj categoric pentru olandezi

În multe țări din Europa, pirotehnia este permisă și ultrașii se folosesc de ea cât pot. În România, însă, este interzisă folosirea acestor tip de materiale atât pe stadion, cât și în spațiul public. Tocmai din acest motiv, olandezii au fost avertizați că nu li se va permite să facă un spectacol pirotehnic nici la meci, nici în drumul către Arena Națională.

„Un purtător de cuvânt al capitalei române spune că securitatea este o prioritate. Corteo-ul tradițional, parada pe care suporterii lui Feyenoord aproape întotdeauna o parcurg la meciurile europene în deplasare, este permisă să continue, dar pirotehnia este interzisă la acel marș. În Germania, la meciul în deplasare cu Stuttgart, poliția a intervenit cu un tun cu apă și gaze lacrimogene”, a scris presa din Olanda.

Cum stau cele două echipe în clasament înainte de meciul direct

FCSB începe meciul cu Feyenoord cu doar 3 puncte câștigate în primele 5 meciuri. Campioana României a câștigat meciul inaugural din grupa principală, 1-0, cu Go Ahead Eagles, după care a pierdut următoarele partide, cu Young Boys, Bologna, Basel și Steaua Roșie. Trupa lui Elias Charalambous mai are de jucat încă două partide, cu Dinamo Zagreb, în deplasare, și cu Fenerbahce, acasă.

De cealaltă parte, olandezii nu stau nici ei foarte bine. Au o singură victorie, obținută acasă, cu Panathinaikos, 3-1, și 4 eșecuri, cu Aston Villa, Stuttgart, Celtic și Braga. Aceștia vor încheia campania din Europa League cu meciuri împotriva celor de la Sturm Graz și Real Betis.

ADVERTISEMENT

