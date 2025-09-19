Sport

Olandezii au prins curaj după înfrângerea FCSB-ului de la Botoșani: „Go Ahead Eagles va înfrunta un adversar șubred”

Olandezii simt că Go Ahead Eagles îi poate da FCSB-ului lovitura de grație în meciul de joi din Europa League! Ce scrie presa din Olanda
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.09.2025 | 00:06
Olandezii au prins curaj dupa infrangerea FCSBului de la Botosani Go Ahead Eagles va infrunta un adversar subred
ULTIMA ORĂ
Jucătorii de la FCSB la finalul meciului de la Botoșani. Foto: Sport Pictures

Jurnaliștii batavi sunt încrezători într-un rezultat favorabil al reprezentantei lor în acest meci după ce au văzut cum s-a descurcat campioana României vineri seară la Botoșani. Echipa antrenată de Elias Charalambous a pierdut din nou în Superliga, scor 1-3.

ADVERTISEMENT

Presa din Olanda jubilează după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Go Ahead Eagles va înfrunta un adversar șubred în Europa League”

Ei au făcut apel în primul rând la seria de opt meciuri consecutive fără victorie în campionat la care a ajuns formația patronată de Gigi Becali și, prin urmare, au notat și în legătură cu forma sportivă extrem de modestă în care se află gruparea roș-albastră în acest punct al sezonului.

Iar concluzia olandezilor a fost una extrem de clară: FCSB reprezintă un „adversar șubred” pentru Go Ahead Eagles, aspect de care bineînțeles că echipa din Eredivisie își dorește să profite la maxim joi seară pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

„Go Ahead Eagles va înfrunta joi un adversar șubred în Europa League. FCSB este într-o formă groaznică. Asta înseamnă că ambițiile lor în campionat pot fi abandonate pentru moment. Go Ahead întâlnește joi un adversar care este în dificultate”, au notat jurnaliștii de la vi.nl. 

Ștefan Târnovanu, îngrijorat înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

La finalul meciului de la Botoșani, portarul titular de la FCSB chiar a simțit nevoia să atragă atenția asupra faptului că, în cazul în care el și coechipierii lui se vor prezenta la fel de modest și la duelul din Europa League, atunci campioana României riscă destul de mult să fie pusă din nou la zid de către adversari.

ADVERTISEMENT
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste...
Digi24.ro
VIDEO Judecătorul care nu există a păcălit mii de români cu o poveste lacrimogenă. Care e adevărul

„Fiecare meci trebuie să fie un început, să câștigăm. Nu e posibil ca după 10 etape să avem 7 puncte. Mai e nevoie să câștigăm peste jumătate de meciuri pentru a ajunge în play-off. Trebuie să facem asta dacă avem nevoie de ceva de la sezonul ăsta. E ciudat, nu știu.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep
Digisport.ro
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"

E foarte greu. Nu ai cum să vorbești de titlu. Nu aveai cum să te gândești la asta. Trebuie să schimbăm ceva, dar nu știm ce. Faci antrenament, te antrenezi, dar când primești atât de multe goluri. Nu știu ce putem face.

Dacă ne vom prezenta în Europa League ca în a doua repriză din seara asta, va fi foarte rău. Dar sperăm să ne revenim”, a declarat Târnovanu la flash-interviu. 

ADVERTISEMENT
1.53 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu - Da” la meciul Go Ahead Eagles - FCSB
Cum s-au salutat Leo Grozavu și jucătorii săi în săptămâna premergătoare meciului cu...
Fanatik
Cum s-au salutat Leo Grozavu și jucătorii săi în săptămâna premergătoare meciului cu FCSB: ”Acum îmi permit să glumesc”
Peluza Nord, anunț lacrimogen după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Prietenia se încheie...
Fanatik
Peluza Nord, anunț lacrimogen după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Prietenia se încheie aici”
Statistica le dă fiori celor de la FCSB! Ce au în comun cu...
Fanatik
Statistica le dă fiori celor de la FCSB! Ce au în comun cu rivalii de la Dinamo în sezonul unicei retrogradări
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ilie Dumitrescu, scos din minți de discursul finanțatorului din Superliga: 'Cum să dai...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, scos din minți de discursul finanțatorului din Superliga: 'Cum să dai tu sfaturi?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!