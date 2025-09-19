Olandezii au prins curaj după înfrângerea FCSB-ului de la Botoșani: „Go Ahead Eagles va înfrunta un adversar șubred”

Jurnaliștii batavi sunt încrezători într-un rezultat favorabil al reprezentantei lor în acest meci după ce au văzut cum s-a descurcat campioana României vineri seară la Botoșani. a pierdut din nou în Superliga, scor 1-3.

Presa din Olanda jubilează după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Go Ahead Eagles va înfrunta un adversar șubred în Europa League”

Ei au făcut apel în primul rând la seria de opt meciuri consecutive fără victorie în campionat la care a ajuns și, prin urmare, au notat și în legătură cu forma sportivă extrem de modestă în care se află gruparea roș-albastră în acest punct al sezonului.

Iar concluzia olandezilor a fost una extrem de clară: FCSB reprezintă un „adversar șubred” pentru Go Ahead Eagles, aspect de care bineînțeles că echipa din Eredivisie își dorește să profite la maxim joi seară pe teren propriu.

„Go Ahead Eagles va înfrunta joi un adversar șubred în Europa League. FCSB este într-o formă groaznică. Asta înseamnă că ambițiile lor în campionat pot fi abandonate pentru moment. Go Ahead întâlnește joi un adversar care este în dificultate”, au notat jurnaliștii de la

Ștefan Târnovanu, îngrijorat înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

La finalul meciului de la Botoșani, portarul titular de la FCSB chiar a simțit nevoia să atragă atenția asupra faptului că, în cazul în care el și coechipierii lui se vor prezenta la fel de modest și la duelul din Europa League, atunci campioana României riscă destul de mult să fie pusă din nou la zid de către adversari.

„Fiecare meci trebuie să fie un început, să câștigăm. Nu e posibil ca după 10 etape să avem 7 puncte. Mai e nevoie să câștigăm peste jumătate de meciuri pentru a ajunge în play-off. Trebuie să facem asta dacă avem nevoie de ceva de la sezonul ăsta. E ciudat, nu știu.

E foarte greu. Nu ai cum să vorbești de titlu. Nu aveai cum să te gândești la asta. Trebuie să schimbăm ceva, dar nu știm ce. Faci antrenament, te antrenezi, dar când primești atât de multe goluri. Nu știu ce putem face.

Dacă ne vom prezenta în Europa League ca în a doua repriză din seara asta, va fi foarte rău. Dar sperăm să ne revenim”,