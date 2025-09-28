Sport

Olandezii i-au găsit echipă lui David Miculescu! La ce club a fost propus: „Ar fi un transfer bun”

Poate face față David Miculescu în Olanda? Atacantul lui FCSB a fost propus la o formație batavă ce se luptă pentru cupele europene
Ciprian Păvăleanu
28.09.2025 | 10:35
ULTIMA ORĂ
David Miculescu a fost propus la o echipă ce se luptă la cupele europene în Olanda. Foto: Sportpictures.eu

FCSB și-a arătat fața de cupele europene în meciul cu Go Ahead Eagles din UEFA Europa League. Campioana României a început foarte tare partida, a înscris rapid prin Miculescu, după care a practicat un joc defensiv excelent. Extrema dreaptă a „roș-albaștrilor” a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și a fost observat de olandezi.

Olandezii l-au lăudat pe David Miculescu după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. La ce echipă din Eredivisie a fost propus

David Miculescu a fost transferat de FCSB de la UTA pentru o sumă foarte mare pentru SuperLiga României. Atacantul l-a costat pe Gigi Becali la acea vreme aproximativ 1,7 milioane de euro.

Deși a fost ținta criticilor de multe ori, fotbalistul de 24 de ani a crescut frumos alături de campioana ultimilor doi ani de SuperLiga și a devenit una dintre piesele principale ale lui Elias Charalambous. David Miculescu a fost unicul marcator în primul meci al FCSB de pe tabloul Europa League, contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, și a atras atenția site-ului olandez FootballTransfers.

„În căutare de întăriri, FC Twente ar trebui să urmărească atent meciul lui Go Ahead Eagles contra lui FCSB. David Miculescu a fost principalul jucător care i-a pus probleme echipei din Deventer în prima repriză. Tot el a marcat, iar potrivit datelor oferite de SciSports, atacantul de 24 de ani ar fi un transfer bun pentru FC Twente, care a avut un început slab de sezon”, au notat olandezii.

Miculescu, văzut ca un transfer perfect pentru FC Twente: „S-ar potrivi excelent”

Twente a început slab această stagiune de campionat, cu 3 înfrângeri în primele patru meciuri, însă situația pare că s-a îmbunătățit în ultimele trei întâlniri, unde au adunat 7 puncte și au un golaveraj de 10-5. David Miculescu este văzut de olandezi ca un transfer perfect pentru formația ce ocupă locul 6 în acest moment în Eredivisie:

„Datele arată că românul are un rating de 79 în ceea ce privește modul în care s-ar plia la Twente. Având în vedere stilul de joc al echipei, Miculescu s-ar potrivit excelent aici”, au mai explicat cei de la FootballTransfers.

Care este prețul corect pentru David Miculescu

În afară de Florinel Coman, FCSB nu a mai reușit să exporte jucători pe bani mulți în ultimii ani. Fotbaliști precum Șut, Olaru sau Târnovanu au cote bune, însă echipele mari nu se bat să-i ia de la campioana României. David Miculescu ar putea fi marfă de export în viitor, dacă prestațiile lui vor avea constanță:

„Este un jucător bun. Este și util și bun. Bun că a dat bine în minge și a pus-o unde trebuie, la colțul lung, și util în sensul că face și faza de apărare. El face câteva milioane. Face 3-3,5 milioane, dar trebuie să aibă constanță”, a explicat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

