Olandezii l-au văzut pe van Persie înmărmurit la București și nu au avut milă după FCSB – Feyenoord 4-3: „Umilință”

Presa din Olanda a reacționat dur după ce Feyenoord s-a prăbușit complet pe Arena Națională, fiind învinsă cu 4-3 de FCSB în Europa League. Ce a scris despre Robin van Persie
Bogdan Mariș
12.12.2025 | 01:28
Olandezii lau vazut pe van Persie inmarmurit la Bucuresti si nu au avut mila dupa FCSB Feyenoord 43 Umilinta
Presa din Olanda nu a avut milă de Feyenoord după eșecul incredibil suferit la București, 3-4 cu FCSB. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures / captură Digi Sport
Feyenoord avea nevoie de un succes contra FCSB-ului pentru a păstra șanse la o calificare în primăvara europeană, iar olandezii au condus cu 3-1 în partida de pe Arena Națională, însă mai apoi s-au prăbușit complet și au cedat cu 3-4, reușita decisivă a campioanei României fiind înscrisă la ultima fază.

Presa din Olanda nu a avut milă de Feyenoord după dezastrul de pe Arena Națională

Condusă cu 1-0 de FCSB, Feyenoord a întors rezultatul înainte de pauză, după reușitele semnate de Tengstedt și Timber. În partea secundă, olandezii au mărit avantajul prin Sauer, însă apoi au căzut și au încasat trei goluri, reușita decisivă a lui Florin Tănase sosind chiar la ultima fază. Revenirea campioanei României l-a șocat pe Robin van Persie, care a rămas înmărmurit pe banca tehnică.

Presa din Olanda nu a avut milă de Feyenoord după eșecul incredibil suferit la București, cu doar trei zile înainte de derby-ul contra lui Ajax. „Feyenoord pare terminată în Europa după un final dramatic la București și suferă o lovitură dură înainte de Klassieker”, au titrat cei de la AD.nl, care au criticat dur echipa lui Robin van Persie: „Jucătorii lui Feyenoord au părăsit terenul la București cu un clasic ‘Rușine să vă fie!’. Un meci care trebuia să reaprindă speranțele în Europa League a devenit o umilință. Echipa de pe locul 10 din campionatul României a revenit de la 1-3 și a învins-o pe Feyenoord cu 4-3. Cu trei zile înainte de Klassieker, Feyenoord e din nou în criză și nu e vorba despre una mică”.

„Feyenoord se prăbușește în România și pierde cu 4-3 contra lui FCSB după un gol în ultima secundă”, a fost titlul celor de la nltimes.nl, care au analizat la rândul lor partida nebună de la București. „Campania europeană a lui Feyenoord a atins un nou minim joi seară. Echipa din Rotterdam și-a bătut joc de un avantaj de două goluri și a pierdut cu 4-3 contra lui FCSB în ultima secundă. Este un meci dezastruos pentru echipa lui Van Persie înainte de derby-ul contra marii rivale Ajax”, au notat aceștia.

Echipa lui Robin van Persie, distrusă de jurnaliștii batavi

Feyenoord rămâne cu 3 puncte în clasamentul din Europa League, iar o calificare în faza eliminatorie pare imposibilă chiar și în cazul în care echipa lui Robin van Persie se va impune în partidele din ultimele două runde, acasă cu Sturm Graz și în deplasare cu Betis. De asemenea, moralul jucătorilor a suferit o lovitură incredibilă înainte de derby-ul cu Ajax, care va avea loc duminică, de la ora 15:30. „Feyenoord irosește un 3-1 și se face de râs cu o înfrângere contra lui FCSB” a fost concluzia celor de la nos.nl.

„Feyenoord se târăște către Klassieker-ul contra lui Ajax cu un lot afectat de accidentări, iar în doar 48 de ore, trebuie să treacă peste o lovitură dură din punct de vedere mental. La București, au crezut că vor câștiga încredere, dar au irosit un avantaj de 3-1 contra unui FCSB care nu a impresionat și au pierdut cu 4-3. Românii au lovit fără milă în ultimele minute”, au transmis cei de la De Telegraaf.

