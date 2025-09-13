Olandezii, reacţie neaşteptată despre Dennis Man! Ce au scris despre cel mai criticat jucător al naţionalei României

După 4 ani și jumătate petrecuți la Parma, Dennis Man a făcut „pasul” și s-a transferat la PSV, în Olanda. La noua formație a bifat deja două partide, dar fără să impresioneze, iar jurnaliștii olandezi au dat verdictul.

ADVERTISEMENT

Olandezii, reacţie neaşteptată despre Dennis Man!

În ciudat faptului că a schimbat mediul, evoluțiile lui Dennis Man din ultima perioadă au lăsat de dorit, după meciurile echipei naționale din luna septembrie.

Ei bine, jurnaliștii olandezi consideră că Dennis Man va confirma în cele din urmă și este doar o chestiune de timp până când va „rupe plasele” pentru PSV. Totodată, ziariștii au ținut să evidențieze faptul că românul are aceleași calități precum Johan Bakayoko, fotbalist transferat la RB Leizpig în această vară.

ADVERTISEMENT

„După plecarea lui Johan Bakayoko, PSV căuta un nou extrem dreapta. Este de înțeles că Dennis Man (26 de ani) a intrat în vizor. Până la urmă, suprapunerea calităților cu Bakayoko este semnificativă. O analiză a unui jucător de picior stâng, cu la fel de multe puncte forte clare cât și semne de întrebare.

Dennis Man este un specialist. Pune-l pe internaționalul român cu 35 de selecții în banda dreaptă și știi exact ce primești: dribling și viteză. Din plin pe ambele. Modul în care Man își valorifică aceste calități pare să se potrivească bine cu stilul de joc al lui Peter Bosz”, au notat jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, convins că Dennis Man va confirma la PSV

În asentiment cu jurnaliștii olandezi este și Giovanni Becali. I și că fotbalistului îi lipsesc doar reușitele, doar că acestea nu vor întârzia să apară dacă este folosit.

ADVERTISEMENT

„E un jucător cu experiență, are 27 de ani. Nu mai este un puști. Lui Man îi lipsesc câteva meciuri consecutive în care să marcheze 2-3 goluri. Golul îi lipsește în primul rând. Nu l-aș scoate din primul 11

Eu nu l-aș scoate. Depinde cum se antrenează, cum joacă acolo, la echipa lui. A venit la PSV și a jucat 2 meciuri. Man nu poate juca vârf, este părerea mea. Eu l-aș ține titular în continuare la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Îi lipsește golul, îi lipsesc meciurile bune, vreo 3-4. O să înceapă acum cu PSV. Va deveni poate și mai bun decât a fost. La 29-30 de ani se va gândi să plece undeva în Arabia să ia câte 7-8 milioane. PSV este o altă rampă de lansare pentru el. Moruțan încă nu este recuperat, ca să joace în locul lui Man”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.