Olandezii se temeau de un blat între România și Germania. Ce a scris presa din Țările de Jos

Olanda U21 s-a calificat din grupa României U21, după ce s-a impus cu 6-1 în fața Ungariei U21, țara gazdă, terminând la egalitate de puncte cu România, dar cu un golaveraj mai bun.

Totuși, presa din Țările de Jos se temea de un posibil blat între România și Germania și au răsuflat ușurați la finalul meciului „tricolorilor” mici.

De cealaltă parte, Adrian Mutu, selecționerul României U21, i-a ironizat pe selecționerii Olandei U21 și Germaniei U21, care au avut o convorbire amicală în timpul Campionatului European, invitându-se la o cafea.

Presa din Olanda se temea de un blat între România U21 și Germania U21

Jurnaliștii olandezi de la De Telegraaf se temeau de un posibil blat în meciul dintre România U21 și Germania U21, însă au răsuflat ușurați după finalul partidei „tricolorilor”.

„Echipa de tineret s-a calificat în sferturile Campionatului European. O victorie mare, 6-1, contra Ungariei, care era deja eliminată.

Ne-am temut de un 2-2 de salon la Germania – Români, dar nu s-a materializat, așa că Olanda intră în final 8. Cody Gakpo a fost starul Olandei”, au notat jurnaliștii de la De Telegraaf.

Ironia lui Adrian Mutu către selecționerul Germaniei U21

Adrian Mutu a fost ironic și la declarațiile de prietenie dintre Stefan Kuntz, selecționerul Germaniei U21 și Erwin van de Looi: „Aștept și eu să mă invite Kuntz la o cafea, cum l-a invitat pe Erwin. Eu m-am uitat doar în grădina mea și am încercat să jucăm cu sufletul”.

De cealaltă parte, Erwin van de Looi, selecționerul Olandei U21, încă nu își revină după meciul cu România U21 și speră ca elevii săi să nu mai facă greșelile pe care le-au făcut în partida de debut la Campionatul European din Ungaria:

„Obiectivul nostru a fost să ne calificăm și l-am îndeplinit. Avansăm în faza următoare, pentru asta am venit aici. Nu am jucat prea bine în precedentele două jocuri, deși am putut trece peste remiza cu Germania, 1-1. Totuși, meciul cu România a fost sub așteptări”.

De la ce a pornit ironia lui Adrian Mutu

Stefan Kuntz, selecționerul Germaniei U21, a dezvăluit un dialog pe care l-a avut cu Erwin van de Looi: „Erwin a venit la mine (n.r. după meciul Germania U21 – Olanda U21 1-1) și mi-a zis:

‘Dacă faceți 2-2 cu românii, vin în Germania și te ucid!’ L-am privit câteva clipe. El e un pic mai înalt ca mine.

I-am răspuns: ‘Erwin, mi-ar face mare plăcere să vii în Germania, dar mai degrabă să bem o cafea decât să-mi faci rău’. Lumea știe că există multă simpatie între mine și Erwin. Dar acum suntem concentrați total la meciurile noastre”, a declarat Kuntz.