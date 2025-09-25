Olandezul care a înfruntat FCSB la București, amintiri înainte de meciul cu Go Ahead Eagles: „Un oraș gri, mohorât”

din grupa principală a Europa League, iar olandezii au apelat la un jucător batav care a înfruntat în trecut formația roș-albastră.

ADVERTISEMENT

Fostul adversar al FCSB-ului, declarații înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

Leon de Kogel (33 de ani), , și-a adus aminte de startul carierei sale, când a înfruntat trupa patronată de Gigi Becali. Într-o discuție avută cu oficialii media ai formației batave, acesta a avut cuvinte de laudă pentru suporterii roș-albaștri, care l-au omagiat pe Mihai Neșu, fost jucător al trupei bucureștene, dar și la Utrecht, acolo unde a fost coleg cu de Kogel.

„Debutul meu în Europa League a fost de neuitat. Aveam 18 ani și eram la echipa secundă a lui Utrecht. În timpul campaniei europene, am fost promovat la prima echipă și, cu excepția unui meci, am fost în lot la toate jocurile. Am avut atunci o grupă extraordinară cu Steaua București (n.r. FCSB), Napoli și Liverpool. Înaintea meciului din deplasare cu Steaua, Jacob Mulenga s-a accidentat și speram că voi fi titular. Totuși, Frank Demouge a fost preferat în primul 11, iar eu am început pe bancă”, a spus Kogel, pentru .

ADVERTISEMENT

„A fost minunat cum suporterii l-au primit pe Mihai Neșu”

Mihai Neșu, transferat de la FCSB la Utrecht, a suferit un accident la un antrenament al formației batave în urma căruia a rămas în scaun cu rotile. Jucătorul a rămas în memoria foștilor săi colegi, dar și a suporterilor. El a evoluat în Eredivise între 2008 și 2011. Meciurile la care Leon de Kogel face referire, între Utrecht și FCSB, au avut loc în 2010, tot în grupele Europa League, iar bucureștenii au fost mai puternici și s-au impus, pe teren propriu, 3-1, și în deplasare au remizat, 1-1.

„Să debutezi la 18 ani în Europa League e fantastic. La acel moment, Steaua nu juca pe noul stadion, ci pe cel vechi, chiar foarte vechi. Îmi aduc aminte că Bucureștiul era un oraș gri, mohorât, dar asta îmi plăcea. A fost minunat să vedem cum suporterii l-au primit pe vechiul lor erou, Mihai Neșu, care juca pentru noi la acea vreme. Asta a arătat cât de mult își iubesc suporterii echipa. Din nefericire, am pierdut cu 1-3 acel joc”, a mai spus jucătorul formației olandeze.

ADVERTISEMENT

Confruntarea dintre Go Ahead Eagles și FCSB va avea loc joi, de la ora 19:45. Campioana României va juca după în SuperLiga României, contra celor de la Oțelul Galați, duminică, de la ora 20:30, după care va urma să aibă al doilea meci din grupele Europa League. Roș-albaștrii vor da piept cu Young Boys Berna, pe Arena Națională, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45, într-o partidă în care suporterii români anunță a fi prezenți în număr foarte mare.