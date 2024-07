Olandezul Dumfries a intrat criminal la Mogoș, iar arbitrul n-a dat nici măcar galben! Românul a fost scos pe targă și înlocuit

În minutul 32, Denzel Dumfries a avut o intrare dură cu umărul în gâtul lui Vasile Mogoș, moment în care pe teren și a făcut semne disperate către medici să intervină.

Intrare criminală a lui Dumfries la Mogoș, nesancționată de arbitru

Denzel Dumfries l-a scos din joc pe , intrând cu umărul în gâtul fotbalistului naționalei României, care nu a mai putut continua confruntarea, făcând semne disperate către medici să intervină.

Ciudat este faptul că arbitrul nu i-a acordat nici măcar un cartonaș galben fundașului naționalei Olandei și al lui Inter Milano, deși intrarea a fost extrem de dură, iar reluările au arătat intensitatea loviturii batavului.

Mai mult decât atât, același Denzel Dumfries a fost cel care i-a spart capul lui Ianis Hagi în debutul confruntării. Fundașul batavilor a respins mingea cu capul, dar l-a lovit și pe Ianis în același timp, care a avut nevoie de intervenția medicilor.

„M-aș arunca de pe pod pentru echipa națională!”

de faptul că va juca în locul lui Nicușor Bancu în meciul cu Olanda, profitând de faptul că fotbalistul Universității Craiova a fost suspendat din cauza cumulului de cartonașe.

Vasile Mogoș a vorbit despre iubirea pe care o are pentru echipa națională, recunoscând că ar face orice să facă parte din echipa „tricolorilor”: „Cred că suntem 26 de titulari în echipa asta. Suntem toţi de suflet. Cred că şi dacă îl întreabă pe Moruţan dacă intră pe teren, o face şi cu un picior rupt, intră şi face diferenţa.

Eu m-aş arunca de pe un pod pentru naţională, asta înseamnă să ai suflet. Mi-am dorit de când eram copil să ajung la naţională. Să joci un turneu final cred că este cel mai mare vis al unui copil. Aş face orice pentru echipa naţională. O să fac totul pentru echipa naţională”.

„A fost cea mai frumoasă atmosferă de când joc fotbal. Am fost toţi împreună bucuroşi. Am arătat că ştim să ne bucurăm. Sperăm să fie aşa şi la următorul meci. Trebuie să fim capabili să fim echilibraţi.

Trebuie să fim umili, nu am făcut încă nimic. Tot ce am făcut până acum a fost cu disciplină, cu muncă, şi trebuie să fie la fel în continuare. Am avut la meciul cu Ucraina 100 de minute pielea de găină, de când au intrat colegii, la imn, la goluri… Emoţie mai mare cred că nu am avut niciodată în viaţă, după ce s-a născut fetiţa”, a mai spus Vasile Mogoș.