Olăroiu, a doua victorie consecutivă la naționala Emiratelor Arabe Unite. Situație bizară în lotul echipei antrenate de român

Cosmin Olăroiu a intrat cu naționala Emiratelor pe ultima sută de metri a preliminariilor. Va juca într-o grupă de baraj, în Qatar, din care doar prima echipă se va califica la Campionatul Mondial. Emiratele întâlnesc echipa gazdă și naționala Omanului.

A învins Siria și Bahrein

După ce a făcut un cantonament în Austria, Emiratele au jucat două amicale. Acum trei zile au învins Siria cu 3-1, iar aseară au trecut de naționala Bahreinului, scor 1-0. Au fost primele două victorii ale românului la naționala pe care a preluat-o în luna iunie.

Ambele meciuri au contat pentru preliminariile CM 2026, unde EAU și-a câștigat dreptul de a juca într-o altă fază, după ce Uzbekistan și Iran s-au calificat direct din grupa respectivă.

Aseară, golul echipei lui Oli a fost reușit de Luan Perreira, alias Luanzinho, un brazilian, pe care românul l-a antrenat și la Sharjah, ultima echipă de club din Emirate antrenată de Olăroiu. Acesta a fost naturalizat în 2025 și a strîns deja patru meciuri pentru Emirate.

15 fotbaliști sunt născuți în alte țări

De altfel, în lotul echipei lui Olăroiu mai mult de jumătate dintre fotbaliști sunt naturalizați. Meloni, Pimenta, Erik, Luanzinho, Lima, Caio Canedo, Caio Lucas, Alvaro și Bruno sunt brazilieni, Kouame – ivorian, Ivkovic – croat, Ruben Canedo – portughez, Mckenzie Hunt – englez iar Gimenez și Suarez – argentinieni.

Practic, 15 fotbaliști din lotul Emiratelor sunt fotbaliști naturalizați. Doar portarii sunt localnici, deoarece în campionatul intern nu sunt admiși goal-keeperi străini. Eugen Nae, antrenorul portarilor Emiratelor are la dispoziție patru portari, unul dintre ei fiind Elsa (35 de ani), căpitanul echipei și o legendă a fotbalului arab.

Pentru Emirate, acestea au fost ultimele teste înaintea meciurilor de luna viitoare. În grupa găzduită de Qatar se vor juca: Qatar- Oman (8 octombrie,: EAU – Oman (11 octombrie) și Qatar – EAU (14 octombrie). La finalul acestor partide, prima clasată obține biletele pentru CM 2026, în timp ce ocupanta locului 2 va mai avea o șansă de calificare, intrând într-o nouă etapă a calificărilor.

Emiratele au fost la un singur Mondial

Naționala Emiratelor Arabe Unite are o singură participare la Campionatul Mondial. S-a întâmplat în 1990, când EAU a fost în grupă cu RFG (scor 1-5), Columbia (scor 0-2) și Iugoslavia (scor 1-4), părăsind competiția după faza grupelor.

Până acum, la Campionatul Mondial de la anul s-au calificat 18 echipe. Vor fi la turneeul final SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc și Tunisia.