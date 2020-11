Olăroiu, despre posibilitatea de a veni la națională: ”Fotbalul românesc are nevoie de altceva decât un antrenor”

Antrenorul echipei Jiangsu Suning, Cosmin Olăroiu, a vorbit despre posibilitatea de a veni la echipa națională a României și a făcut o comparație cu Ungaria care s-a calificat la Euro.

Olăroiu a reușit o performanță incredibilă și a adus primul titlu din istorie pentru Jiangsu, după o finală cu Guangzhou Evergrande, campioană în opt din ultimele nouă sezoane.

O posibilă înlocuire a lui Mirel Rădoi cu Olăroiu pare de domeniul fantasticului, deoarece tehnicianul român are un salariu fabulos în China, iar FANATIK a aflat că numai pentru câștigarea titlului a avut o primă de 3,5 milioane de euro.

Venirea la naționala României este exclusă de Cosmin Olăroiu

”Cred că ştie Răzvan Burleanu numărul meu, dar la ce ar folosi? Cred că echipa naţională, în momentul ăsta, aşa cum am mai spus când am vorbit cu conducătorii federaţiei, are nevoie de oameni tineri, care să vină cu determinare, cu ambiţia de a reuşi. Cred că au ales un drum bun”, a declarat Cosmin Olăroiu despre o venire la națională.

”Echipa naţională are nevoie de o reconstrucţie. Echipa naţională are nevoie de entuziasm, de ambiţie, iar astea vin de la cineva tânăr. Nu ştiu dacă sunt bătrân, dar nu ştiu dacă am răbdare. Nu-mi place să pierd. Sunt oameni care au această răbdare, care sunt perseverenţi, spre deosebire de mine, care nu mai am răbdare. Îmi doresc să fac ceva acum”, a spus tehnicianul la Telekom Sport.

”Cred că acum fotbalul românesc are nevoie de altceva decât un antrenor. Antrenor are şi e unul bun. Să vin eu în locul lui Mirel? Nu? Dacă vreodată se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare plăcere, dar, repet, cred că nu antrenorul e problema naţionalei României.

Ştiind că Mirel e antrenorul echipei naţionale, m-am tot gândit de ce fotbalul românesc a ajuns în situaţia asta. După părerea mea, cred că sportul în România nu e o prioritate. Când eram copil, mă uitam la meciurile naţionalei de handbal, cu Stîngă, cu Birtalan. Mă uitam la canotaj, rugby, mă uitam la orice.

Sportul era o prioritate în societatea românescă. Cred că politicienii, oamenii din România au nevoie de sport. De unde să aibă resurse sportul românesc? Nu mai suntem ceea ce am fost, dar avem impresia că suntem. Cerem să fim la fel, dar pe ce bază?

În Ungaria cine a investit? Guvernul! Oamenii ăia se gândesc că sportul e un ambasador al ţării şi poate aduce un plus de imagine. Au înţeles mai bine decât noi ce trebuie făcut. Nu sunt în măsură să discut despre asta, pentru că nu sunt acolo de mult timp”, a încheiat Oli.

