Olăroiu le-a închis gura arabilor! De 27 de ani nu s-a mai întâmplat asta la naționala Emiratelor Arabe Unite

ADVERTISEMENT

Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în semifinalele Cupei Statelor Arabe, după un meci nebun contra Algeriei, echipă calificată la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. EAU a pus astfel capăt unei serii ghinioniste de meciuri.

Naționala Emiratelor a eliminat Algeria la Cupa Arabă

În competiția care are loc la Doha, după 90 de minute, scorul a fost egal: 1-1. Algerienii au deschis scorul în minutul 46 prin Boulbina,după ce avuseseră două goluri anulate, unul pentru ofsaid și celălalte pentru fault în atac. EAU a egalat în minutul 64 prin Bruno. În cele două reprize ale prelungirilor nu s-a marcat, așa că s-a trecut la executarea loviturilor de departajare.

ADVERTISEMENT

După 16 execuții de la punctul cu var, calificarea a obținut-o naționala Emiratelor, care s-a impus cu 7-6. Algerienii au ratat două lovitur, iar echipa lui Oli numai una. EAU merge astfel mai departe, în semifinalele competiției, unde va întâlni o altă echipă calificată la Mondiale.

Emirate joacă luni contra Marocului, cea mai valoroasă echipă africană, care a învins în sferturi Siria. Marocanii sunt la competiție fără vedetele Hakimi (PSG), Mazraoui (Manchester United), Diaz (Real Madrid), Ambarat (Betis) sau El Kaabi (Olympiakos).

ADVERTISEMENT

Slimani, de la CFR Cluj, doar rezervă la africani

Nici naționala Algeriei, eliminată de echipa lui Olăroiu, nu a avut fotbaliștii ei de top, precum Mahrez (Al Ahli), Maza (Leverkusen), Maoura (Wolsfburg) ori Nouri (Manchester City). L-a avut însă în lot pe Slimani, de la CFR Cluj, care n-a jucat niciun minut în sferturi.

ADVERTISEMENT

El a ajuns la 104 meciuri pentru Algeria, echipă pentru care a marcat de 45 de ori, fiind cel mai bun marcator din istoria ei.

Prin calificarea în semifinalele Cupei Arabe, Emiratele și-au egalat cea mai bună performanță la această competiție, care data din 1998.

ADVERTISEMENT

Urmează semifinala cu Maroc și o posibilă finală cu Iordania sau Arabia Saudită

Dacă trece de Maroc, EAU va juca în finală cu învingătoarea din partida Arabia Saudită – Iordania. În caz contrar, va evolua în meciul pentru locul trei.

“Această calificare e meritul jucătorilor! Nu sunt surprins deloc că am ajuns în semifinale. Și când am pierdut, în prima etapă din faza grupelor, cu Iordania, noi am jucat bine, deși am încheiat meciul în zece. Tot timpul am arătat că avem o echipă bună. Sper să mergem până la capăt, în acest turneu”, a spus Oli.

El a vorbit și despre ghinionul care a însoțit echipa sa la ultimele partide, în special la cele contra Qatarului și a Irakului, care au ruinat calificarea la CM 2026. “După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi! Pentru că am avut mare ghinion, în ultima perioadă. Ăsta e adevărul. Nu putem nega asta. Ne așteaptă un meci dificil, în semifinale, cu Maroc. Dar asta e situația. Suntem pe partea dificilă a tabloului. Vom încerca tot ce ține de noi până la final”, a adăugat antrenorul român.