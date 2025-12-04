Sport

Olăroiu se scufundă! Ce nu le convine arabilor la actualul selecționer al EAU, după ultimul meci al naționalei

Naționala EAU a pierdut și primul meci de la Cupa Statelor Arabe, iar poziția tehnicianului român nu mai e chiar de neclintit la echipa pe care o conduce
Catalin Oprea
04.12.2025 | 08:15
Cosmin Olăroiu are viată grea la nationala EAU FOTO X
Cosmin Olăroiu a început cu stângul Cupa Statelor Arabe, competiție care se desfășoară în Qatar. Echipa Emiratelor Arabe Unite a pierdut, scor 1-2, în fața Iordaniei, echipă calificată în premieră la Campionatul Mondial din 2026.

EAU a pierdut contra Iordaniei

Fomația lui Oli a început prost meciul. În minutul 18, s-a ales cu un penalty împotriva ei și un cartonaș roșu. Olwan a transformat și a schimbat tabela. Peste 20 de minute, elevii lui Olăroiu au comis un nou penalty, sancționat de data aceasta doar cu galben și ratat de cel care deschisese scorul.

După pauză, Bruno a restabilit egalitatea la doar două minute de la reluarea jocului, în ciuda faptului că echipa sa juca în inferioritate. Iordania a câștigat însă după ce Al-Naimat a stabilit scorul final, în minutul 63.

Pentru Olăroiu urmează meciuri cu Egipt și Kuweit, partide din care are nevoie de minimum patru puncte pentru a merge mai departe. Federația de la Abu Dhabi i-a trasat ca obiectiv câștigarea acestei competiții, după ce EAU a ratat calificarea la Campionatul Mondial.

Echipa lui Oli, o singură victorie într-un meci oficial

Deși la nivel declarativ, Oli se bucură de susținerea Federației, există și voci care îl contestă. Românul e acuzat că, din nouă meciuri cu el selecționer, EAU a câștigat un singur joc oficial, celelalte două victorii fiind în amicale.

Naționala Emiratelor a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial, a ratat și calificarea după play-off, dar și calificarea la barajul intercontinental. Românul are contract până în vara anului 2027, ceea ce cuprinde și campania de calificare la Cupa Asiei de peste doi ani.

Cum însă în fotbalul arab instabilitatea este constantă, nu e exclus ca Olăroiu să-și termine mandatul mai devreme.

Cupa Statelor Arabe poate stabili soarta lui Oli

Această competiție este una de evaluare pentru Cosmin. Și va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională. Dacă federația are un proiect pe termen lung, atunci Olăroiu trebuie să fie evaluat corect.

În preliminariile Mondialului, el n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, a ratat calificarea. Dar acum, s-a mers la Arab Cup cu prima echipă, din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin Olăroiu cu acești jucători.

În concluzie, acest turneu va fi examenul final pentru Cosmin. Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după competiția care urmează“, a dezvăluit Khaled Al-Awadhi, un cunoscut jurnalist din Emirate.

Meciurile lui Olăroiu la naționala EAU

EAU – Uzbekistan 0-0

Kîrghistan – EAU 1-1

EAU – Siria 3-1 (amical)

EAU – Bahrein 1-0 (amical)

EAU – Oman 2-1

Qatar – EAU 2-1

EAU – Irak 1-1

Irak – EAU 2-1

Iordania – EAU 2-1

Grupele de la Cupa Statelor Arabe

Grupa A: Siria, Palestina, Qatar, Tunisia

Grupa B: Maroc, Arabia Saudită, Oman, Insulele Comore

Grupa C: Iordania, Egipt, Kuweit, EAU

Grupa D: Irak, Sudan, Algeria, Bahrein

