“Olaru e ca și plecat”. Anunț de ultimă oră în direct despre căpitanul FCSB: “Îl amețește Gigi”

Olaru este unul dintre cei mai valoroși jucători ai FCSB-ului, iar performanțele sale din sezoanele recente i-au asigurat un loc în Echipa Națională pentru Euro 2024 din Germania. Acum, căpitanul formației roș-albastre pare pregătit să facă pasul către fotbalul internațional.

Olaru, aproape de un transfer de la FCSB

. Conform informațiilor disponibile până acum, cluburi din Rusia și Olanda și-au manifestat interesul pentru mijlocașul central. Cu toate acestea, Mitică Dragomir are o altă recomandare pentru jucător.

. Patronul echipei a precizat că PSV Eindhoven și o echipă din Rusia îl monitorizează atent și sunt dispuse să ofere suma cerută.

Mitică Dragomir: „Olaru e jucător de echipă mare. Are o capacitate de efort imensă”

Dumitru Dragomir este la curent cu situația fotbalistului și a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre un posibil transfer. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a lăudat implicarea pe care mijlocașul o arată și îi recomandă un transfer în vestul Europei.

„Olaru e ca și plecat. Îl amețește Gigi acum să mai rămână, însă e jucător de bani mulți. Olaru e jucător de echipă mare. Are o capacitate de efort imensă. E puțin slobod, ca să nu zic altceva, dar dacă îl stăpânești bine, e jucător de elită.

4-5 milioane. Sunt bani mulți pentru Superliga. Dacă nu bagi bani, cum să faci bani? Eu cam știu unde pleacă, dar i-aș recomanda altceva. I-aș recomanda o echipă din Premier League de la locul 7 în jos. Sau în Germania. La fel, de la locul 5 în jos.

El joacă titular și în Italia. În Spania poate nu, pentru că nu îl dă tehnica afară din casă, dar în Germania, Anglia, Danemarca… În Rusia e alergătură. Rușii sunt ca echipa lui Dorinel Munteanu”, a explicat Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Darius Olaru

„Eu știu doar de la impresari. Nu știu exact echipa. Despre PSV Eindhoven am aflat tot de la presă. De la voi am aflat. Nu mai are rost să mai țin secret, am spus-o. Clauza de reziliere e 5.000.000 plus taxa de solidaritate, deci 5.250.000. Nu ne putem opune dacă cineva oferă această sumă.

Știu că e o echipă din Rusia care îl vrea pe Olaru, dar cu siguranță nu va accepta, am înțeles că îi dau salariu de 900.000. El nu e idiot. Așa îi măresc eu salariul și ajunge la 600-700.000. De ce să pleci în Rusia? Eu, dacă aș fi în locul lui Olaru, n-aș pleca. El acum e pe val. Fără 1,5 milioane salariu n-aș pleca. De ce să merg în Rusia pentru un milion? Pot să iau în România 600-700.000, eu îi dau. Cu siguranță îi voi da o mărire de salariu, la fel ca la Coman”, a precizat Gigi Becali la Prima Sport.

Dumitru Dragomir STIE unde SE VA TRANSFERA Darius Olaru | Care este PRETUL CORECT