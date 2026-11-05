Olaru l-a învins pe Radu în Europa League, dar niciunul nu a ”strălucit”. Ce note au primit

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. La finalul partidei, evoluțiile celor doi ”tricolori” au fost analizate, iar notele primite nu au fost deloc încântătoare.

Ionuț Radu a apărat penalty, dar a primit cea mai slabă notă de la Celta Vigo

Ionuț Radu, titular în poarta lui Celta Vigo, a avut o partidă neinspirată în fața belgienilor. Românul a primit două goluri din trei mingi expediate pe spațiul porții. De asemenea, a avut o singură ieșire din poartă, iar aceea a fost reușită. Ionuț Radu a boxat un balon pe parcursul partidei, însă nu a fost îndeajuns pentru a-și salva echipa de la eșecul contra lui Royale Union Saint-Gilloise.

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Atuul portarului a apărut în minutul 80, când belgienii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Atunci, David Hubert, antrenorul lui Royale Union Saint-Gilloise, l-a desemnat pe Besfort Zeneli, marcatorul ambelor goluri, să execute penalty-ul. Ajuns față în față cu Ionuț Radu, planurile sale nu au ieșit cum își dorea. Suedezul a tras pe colțul drept al porții, dar goalkeeperul a fost inspirat și a apărat.

La finalul partidei, . Românul a fost considerat cel mai slab jucător utilizat de Claudio Giraldez în etapa cu numărul 4 din supergrupa Europa League: 6.4, conform . Alături de el, criticați au mai fost mijlocașul Hugo Brucio, 6.5, dar și fundașul stânga Marcos Alonso, 6.7, conform aceluiași site de statistică.

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Darius Olaru a jucat doar 10 minute

În tabăra cealaltă, mijlocașul naționalei a fost introdus în ultimele 10 minute ale partidei, când scorul final era deja înregistrat pe tabelă. Intrat în locul lui Relebohile Mofokeng, Darius Olaru a oferit numai trei pase, dintre care două în jumătatea adversă. De precizat este că românul a avut un procent de reușită de 100%.

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Fără mari contribuții ofensive, Darius Olaru a atins balonul de cinci ori și a pierdut o singură dată posesia, după un dribling eșuat. Pe plan defensiv, fotbalistul lui Royale Union Saint-Gilloise a recuperat un balon, însă tot o dată a fost depășit prin dribling. Spre deosebire de Ionuț Radu, Olaru nu a fost cel mai slab cotat jucător din echipa sa.

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Pentru evoluția împotriva lui Celta Vigo, Darius Olaru a primit nota 6.5, conform . Românul l-a depășit în ierarhie doar pe jucătorul pe care l-a înlocuit, Mofokeng. La egalitate cu Olaru s-a aflat doar Ilan Hurtevent.

Echipele lui Ionuț Radu și Darius Olaru, la poli opuși în Europa League

În urma succesului lui Royale Saint-Gilloise, belgienii au urcat pe locul 4 în faza principală a Europa League, cu 10 puncte. Pentru echipa lui Darius Olaru urmează duelul contra lui Lech Poznan, pe teren propriu, pe 26 noiembrie. În ultimele 3 meciuri stabilite din supergrupa europeană, belgienii vor întâlni pe Olympique Lyon, pe Stade Gerland (10 decembrie), Beșiktaș (21 ianuarie 2027) și Celtic (28 ianuarie 2027).

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În tabăra cealaltă, echipa lui Ionuț Radu a traversat o jumătate complicată din faza principală a competiției europene. Celta Vigo ocupă poziția 27, cu numai 3 puncte. Singurul succes a fost obținut împotriva scoțienilor de la Celtic, 2-1. Astfel, pentru a reveni pe locurile care asigură continuitate în Europa League, ibericii au nevoie de puncte în următoarele meciuri: