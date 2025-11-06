Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB 3-1: „Puteam să facem un meci mare” / „E greu în 10”

Darius Olaru și Daniel Bîrligea și-au exprimat frustrarea pe eliminarea lui Ștefan Târnovanu din FC Basel - FCSB 3-1. Cei doi oameni de atac ai campioanei României simt că rezultatul de pe St. Jacob-Park e nedrept
Cristian Măciucă
06.11.2025 | 23:15
Olaru si Birligea frustrati din cauza eliminarii lui Tarnovanu din Basel FCSB 31 Puteam sa facem un meci mare E greu in 10
ULTIMA ORĂ
Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel - FCSB 3-1: „Puteam să facem un meci mare” / „E greu în 10”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu a fost scos țap ispășitor pentru eșecul FCSB-ului de la Basel, scor 1-3. Darius Olaru și Daniel Bîrligea au pus eșecul pe seama eliminării portarului din minutul 12.

Darius Olaru și Daniel Bîrligea au comentat eliminarea lui Ștefan Târnovanu

FCSB spera să obțină măcar un punct din deplasarea din Elveția. Roș-albaștrii au jucat însă în inferioritate numerică din minutul 12, când Ștefan Târnovanu a primit direct cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

La faza imediat următoare, Siyabonga Ngezana a comis un henț stupid, iar Basel a primit penalty-ul din care s-a deschis scorul pe St. Jacob-Park.

„Nu ştiu dacă sunt consolat de golul acela. Până la urmă, interesul nostru, al echipei, era să obţinem un rezultat pozitiv. Din păcate, cursul jocului s-a schimbat încă din prima repriză.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Am încercat să rămânem în joc, să ne apărăm, să încercăm să-i prindem pe contraatac, şi de fiecare dată când am făcut-o, am avut ocazii, am reuşit să şi marcăm, dar cred că au fost mai norocoşi în seara asta.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Gigi Becali l-a făcut praf la TV, după Basel - FCSB...
Digisport.ro
Fără milă! Gigi Becali l-a făcut praf la TV, după Basel - FCSB 3-1: "Fă odată ceva!"

Chiar acum vorbeam în vestiar şi spuneau şi băieţii că, dacă am fi jucat 11 la 11, am fi putut să facem un meci mare şi cred că reuşeam să obţinem victoria.

Mi-aş fi dorit mult să obţinem o victorie aici. Mergem înainte, eu îmi doresc în continuare să privim cu încredere ceea ce urmează. Vom avea meciuri la fel de dificile şi trebuie să ne ridicăm la nivelul partidelor”, a declarat Darius Olaru, conform primasport.ro.

ADVERTISEMENT

Ce meci va rata Ștefan Târnovanu

După 4 etape, FCSB e pe locul 31 în Europa League, în afara pozițiilor care duc în primăvara europeană. Pentru că a comis henț în postură de ultim apărător, Ștefan Târnovanu va fi suspendat o etapă de UEFA. El va rata astfel următorul meci al roș-albaștrilor. Campioana României va juca la Belgrad, cu Steaua Roșie, joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.

„Am jucat de la egal la egal, puteam face mai mult, dar din păcate ceea ce s-a întâmplat în prima repriză a creat un mare dezechilibru.

Am încercat să luptăm, n-am reușit până la capăt și din păcate nu am obținut un rezultat bun. Am luptat, ne-am dorit să facem un meci bun, dar e greu cu un om în minus.

Cred că trebuie să ne concentrăm puțin mai mult la începuturile de meci. Mai avem trei partide, putem obține rezultate bune, dar trebuie să fim constanți pe tot parcursul meciului”, a declarat Daniel Bîrligea, la Prima Sport.

Până când vom avea șanse din punct de vedere matematic noi vom da tot pentru a ne califica” – Daniel Bîrligea

1,87 e cota Betano pentru „2 solist” la Hermannstadt - FCSB
Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB după 1-3 cu...
Fanatik
Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB după 1-3 cu Basel: „Face sprinturi cât 4 jucători la un loc”
Conference League, rezultate etapa 3. Nouă meciuri se joacă acum. Coșmarul lui FCSB...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 3. Nouă meciuri se joacă acum. Coșmarul lui FCSB poate face surpriza serii
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a...
Fanatik
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a fost eliminat cu FC Basel: „Hai, noroc, ne vedem de treaba noastră”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Naum, în culmea disperării din cauza lui Mirel Rădoi: ”Nu e ok!...
iamsport.ro
Radu Naum, în culmea disperării din cauza lui Mirel Rădoi: ”Nu e ok! Nu se poate merge așa la infinit”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!