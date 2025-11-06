Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB 3-1: „Puteam să facem un meci mare” / „E greu în 10”

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu a fost scos țap ispășitor pentru eșecul FCSB-ului de la Basel, scor 1-3. Darius Olaru și Daniel Bîrligea au pus eșecul pe seama eliminării portarului din minutul 12.

Darius Olaru și Daniel Bîrligea au comentat eliminarea lui Ștefan Târnovanu

FCSB spera să obțină măcar un punct din deplasarea din Elveția. Roș-albaștrii au jucat însă în inferioritate numerică din minutul 12, când Ștefan Târnovanu a primit direct cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

La faza imediat următoare, din care s-a deschis scorul pe St. Jacob-Park.

„Nu ştiu dacă sunt consolat de golul acela. Până la urmă, interesul nostru, al echipei, era să obţinem un rezultat pozitiv. Din păcate, cursul jocului s-a schimbat încă din prima repriză.

ADVERTISEMENT

Am încercat să rămânem în joc, să ne apărăm, să încercăm să-i prindem pe contraatac, şi de fiecare dată când am făcut-o, am avut ocazii, am reuşit să şi marcăm, dar cred că au fost mai norocoşi în seara asta.

ADVERTISEMENT

Chiar acum vorbeam în vestiar şi spuneau şi băieţii că, dacă am fi jucat 11 la 11, am fi putut să facem un meci mare şi cred că reuşeam să obţinem victoria.

Mi-aş fi dorit mult să obţinem o victorie aici. Mergem înainte, eu îmi doresc în continuare să privim cu încredere ceea ce urmează. Vom avea meciuri la fel de dificile şi trebuie să ne ridicăm la nivelul partidelor”, a declarat Darius Olaru, conform

ADVERTISEMENT

Ce meci va rata Ștefan Târnovanu

După 4 etape, Pentru că a comis henț în postură de ultim apărător, Ștefan Târnovanu va fi suspendat o etapă de UEFA. El va rata astfel următorul meci al roș-albaștrilor. Campioana României va juca la Belgrad, cu Steaua Roșie, joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.

„Am jucat de la egal la egal, puteam face mai mult, dar din păcate ceea ce s-a întâmplat în prima repriză a creat un mare dezechilibru.

Am încercat să luptăm, n-am reușit până la capăt și din păcate nu am obținut un rezultat bun. Am luptat, ne-am dorit să facem un meci bun, dar e greu cu un om în minus.

Cred că trebuie să ne concentrăm puțin mai mult la începuturile de meci. Mai avem trei partide, putem obține rezultate bune, dar trebuie să fim constanți pe tot parcursul meciului”, a declarat Daniel Bîrligea, la