Olaru și Bîrligea își fac „mea culpa” înainte de meciurile decisive pentru play-off: „Asta ne-a adus aici. Mai sunt 1% șanse”

FCSB și-a respectat statutul de favorită și a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 în etapa 28 din Superliga. Gruparea „roș-albastră” a ajuns la 43 de puncte și a urcat pe locul 7 în clasament, așadar este implicată în continuare în lupta pentru play-off. Daniel Bîrligea și Darius Olaru au reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Daniel Bîrligea după FCSB – Metaloglobus 4-1

Daniel Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului în partida cu Metaloglobus, după o centrare a lui Pantea din partea dreaptă. La final, atacantul a vorbit despre rezultatele pe care gruparea „roș-albastră” le-a înregistrat în acest sezon, dar și despre lupta pentru calificarea în play-off. „Urmează două meciuri foarte grele, foarte importante pentru noi și ne dorim să dăm tot ce avem ca să aducem cele 6 puncte. E normal să urmărim celelalte meciuri, să facem calcule și să sperăm. Dar, acum mai sunt două etape și vom vedea.

Este important să-mi ajut echipa, îmi doresc mereu asta. Asta nu s-a întâmplat la Craiova, din păcate. Am încercat în toate felurile. Astăzi am încercat să ajut echipa și asta o să fac în toate etapele. Am intrat cu gândul să ajut echipa, să luptăm și să dăm goluri, să câștigăm. Ne-am gândit aproape mereu, a fost un sezon nereușit, să zicem. A fost un sezon haotic, cu multe greșeli din partea noastră și nu am dat mereu totul, să zicem, și asta ne-a adus aici.

Ne-am gândit la tot ceea ce am greșit, și cu Metaloglobus (n.r. în turul campionatului), cu mai multe echipe care ne-au dus acolo. Cu siguranță, dacă eram mai concentrați și dădeam mai mult pe parcursul acestui campionat, eram altundeva și vorbeam despre altceva. Chiar dacă mai sunt 1% șanse (n.r. la calificarea în play-off), noi mai credem 99% în șansele noastre”, a declarat acesta la TV . Patronul campioanei, .

Darius Olaru, realist înainte de finalul sezonului regulat

Darius Olaru a analizat la rândul său situația în care se află FCSB cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. „Mă bucur, cred că am meritat victoria. Trebuie să sperăm în continuare. Din păcate, stăm și la mâna jocurilor. Cât timp sunt șanse, eu intru la fiecare meci să dau totul. Nu vreau să mă gândesc cine ar putea să iasă din play-off. Sper că una dintre ele o să iasă și că noi o să fim acolo.

A fost presiune în vestiar. Trebuie să câștigăm ultimele două meciuri și să stăm la mâna rezultatelor. Nu mă gândeam că o să ajungem aici, în situația asta. Toți am greșit. Echipa, staff-ul, toată lumea a greșit. Nu trebuia să ajungem în situația asta. Am intrat în multe meciuri pe vârfuri și am ajuns în situația asta.

Având în vedere că am ieșit și din Cupă, ar fi dezastruos să nu fim în play-off. Toată lumea vrea să se bată la campionat. E ciudat să vezi stadionul așa gol, dar îi înțelegem și pe suporteri. E normal, cu atâtea rezultate negative”, a afirmat mijlocașul. .